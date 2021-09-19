Anatolii написав:Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода? Тридцатого, или может лучше первого числа?
Лучше всего иметь 2 кредитки с разными датами РД, например, 1 и 15 число. Тогда можно будет тасовать кредитки, чтобы всегда иметь максимальный грейс-период. У меня на Максимум РД 3 число, Red 15 число, Cameleon 16 число, в то же время у жены Red 10 число, Максимум 25 число, Cameleon 16 число. С 3 по 10 число юзается моя Максимум, с 10 по 15 Red жены и так далее, постоянно чередую карты.
t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії? Що це за здирництво?
uaprofi написав:если "хамелеона" сейчас запустить в минус, то орехи по акции "сенсационный бонус" в октябре прийдут?
Без сенсацінного бонуса та кред.ліміту не розумію для чого взагалі той хамон. Альфа, введіть для хамона на постійній основі той бонус і наприклад, з умовою обов'язкового "відлежування" цих коштів на рахунку не менше як 7 днів