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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9819982098219822>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:53

  Flamingo написав:
  pfauter написав:
Если карту оформить в сентябре и воспользоваться ей, то бонусы в октябре должны прийти.

Да. Но только в случае если вы не воспользуетесь кредитной линией в сентябре. И да на один акк можно получить только 500 орехов в месяц. То есть если вы уже учавствовали в этой акции например пакеткой и выбрали весь лимит орехов, то по хам.ону больше ничего не нальют


бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією.
Вопрос представителю банка.
Расчетный период с 1 до 30 сентября. В этом месяце пополнение пакетной карты, платинум блек, на 50000. Сегодня открываю хамелеон и делаю трату с кредитных. В октябре будет 500 орехов?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:12

Re: Альфа-Банк

По Хамелеону начисление кешбека за пополнение отдельное (500 грн дополнительно к кешбеку от дебеток) или входит в общую акцию с дебетками (общий лимит кешбека 500 грн)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:17

  Kevin написав:По Хамелеону начисление кешбека за пополнение отдельное (500 грн дополнительно к кешбеку от дебеток) или входит в общую акцию с дебетками (общий лимит кешбека 500 грн)?


входит коненчо
иначе б не хейтили Хамон с нулевым лимитом )))
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:25

Re: Альфа-Банк

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как понимать/высчитывать/просчитывать когда необходимо делать мин.платеж? К примеру моно там просто и написано все в приложении, а вот тут в альфе запутался....Расчетный период у меня 17 число и что это значит?))) Я могу в приложении где-то посмотреть и понять когда вносить копеечку на счет ?)
Dimonuch
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:32

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  antey718 написав:Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.

Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?

Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон

Вітаю! Як попасти в цей перелік?

Доречі, Ви так і не відповіли на моє питання: viewtopic.php?p=5297782#p5297782
Надайте відповідь на нього, будь ласка. Тим більше через те, що цієї суботи (хоч я вже й зменшив кратно оберти через Альфу) СЕПи від вас прийшли тим же маршрутом вчасно, день у день, навіть попри більш пізній час їх відправки...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:58

  Dimonuch написав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как понимать/высчитывать/просчитывать когда необходимо делать мин.платеж? К примеру моно там просто и написано все в приложении, а вот тут в альфе запутался....Расчетный период у меня 17 число и что это значит?))) Я могу в приложении где-то посмотреть и понять когда вносить копеечку на счет ?)

В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:03

  Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка


Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:06

  Vatsyk написав:
  Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка


Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?

Не позже 17, но следующего месяца! Ферштейн?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:14

  Amethyst написав:
  Vatsyk написав:
  Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка


Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?

Не позже 17, но следующего месяца! Ферштейн?


Хорошо. Вот самый первый месяц : 17.09 - 17.10.
НЕПОЗЖЕ 17.10 вносим 10% трат по карте.
Когда я увижу в приложении эту сумму (обяз платеж)?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:15

Нет. До 17 октября у вас нет перед банком никакого долга. Первый ОМП насчитывается после окончания одного месяца использования карты
Flamingo
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