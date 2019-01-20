pfauter написав: Если карту оформить в сентябре и воспользоваться ей, то бонусы в октябре должны прийти.
Да. Но только в случае если вы не воспользуетесь кредитной линией в сентябре. И да на один акк можно получить только 500 орехов в месяц. То есть если вы уже учавствовали в этой акции например пакеткой и выбрали весь лимит орехов, то по хам.ону больше ничего не нальют
бонуси не нараховуються, якщо за календарний місяць до кожного розрахункового періоду, вказаного в п. 4.4. Правил, Учасник користувався встановленою на картку «Caméléon» кредитною лінією. Вопрос представителю банка. Расчетный период с 1 до 30 сентября. В этом месяце пополнение пакетной карты, платинум блек, на 50000. Сегодня открываю хамелеон и делаю трату с кредитных. В октябре будет 500 орехов?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как понимать/высчитывать/просчитывать когда необходимо делать мин.платеж? К примеру моно там просто и написано все в приложении, а вот тут в альфе запутался....Расчетный период у меня 17 число и что это значит?))) Я могу в приложении где-то посмотреть и понять когда вносить копеечку на счет ?)
antey718 написав:Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон
Вітаю! Як попасти в цей перелік?
Доречі, Ви так і не відповіли на моє питання: viewtopic.php?p=5297782#p5297782 Надайте відповідь на нього, будь ласка. Тим більше через те, що цієї суботи (хоч я вже й зменшив кратно оберти через Альфу) СЕПи від вас прийшли тим же маршрутом вчасно, день у день, навіть попри більш пізній час їх відправки...
Dimonuch написав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как понимать/высчитывать/просчитывать когда необходимо делать мин.платеж? К примеру моно там просто и написано все в приложении, а вот тут в альфе запутался....Расчетный период у меня 17 число и что это значит?))) Я могу в приложении где-то посмотреть и понять когда вносить копеечку на счет ?)
В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка
Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка
Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?
Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка
Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?
Flamingo написав:В приложении сумму которую необходимо внести будет видно после 17 октября. Внести ее вам надо будет так чтобы она провелась по счету не позже 17 ноября. Если 17 число будет выходным то внести сумму надо будет не позже пятницы так чтобы она провелась по счету (СЭП илиипереброска со своей дебетной карты внутри Альфабанка
Так, а смысл этой "видимости" ПОСЛЕ 17-го? Если внести сумму надо НЕ ПОЗЖЕ 17-го?
Не позже 17, но следующего месяца! Ферштейн?
Хорошо. Вот самый первый месяц : 17.09 - 17.10. НЕПОЗЖЕ 17.10 вносим 10% трат по карте. Когда я увижу в приложении эту сумму (обяз платеж)?