|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 10:19
Flamingo написав:
Нет. До 17 октября у вас нет перед банком никакого долга. Первый ОМП насчитывается после окончания одного месяца использования карты
Спасибо, понял
-
Dimonuch
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.02.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Аlександр
, patrikk
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|710
|566048
|
|
|19373
|3050878
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19887
|3016955
|