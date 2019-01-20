Додано: Вів 21 вер, 2021 13:04

ol_zy написав: Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн... Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн...

Тоже склоняюсь к неправильному выбору варианта в банкомате/терминале. Причем на такое можно попасть не только в странах с третьей валютой. Так в Греции попал на конвертацию, потому что продавец на терминале почему-то выбрал доллары, а не евро, а карта была в евро. В странах с третьей валютой обычно продавцам сам говорю, что оплата в местной валюте, а тут не ожидал подвоха. И не стоит ожидать, что банкомат или терминал вдруг знает валюту карты. А то не так давно на FB один клиент ругал mono за то, что карта в злотых, мол, кривая и определяется как карта в гривне