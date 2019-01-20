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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9819982098219822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:19

  Flamingo написав:Нет. До 17 октября у вас нет перед банком никакого долга. Первый ОМП насчитывается после окончания одного месяца использования карты

Спасибо, понял
Dimonuch
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:21

Alfa_Bank, Добрый день!
Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?
Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.
Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:30

  Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день!
Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?
Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.
Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).

Опять генератор туп.х предложений включился(
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:41

Alfa_Bank. Пап, а пап? А мона шобы в квиташке (мемордере) было ОДИНАКОВО с Заявой указано.

Это в заяве на выплату от Фонда:
Зображення

А это в МемОрдере на эту выплату:
Зображення

И еще оч. хотелось бы видеть ЕДРПОУ этого банка, шо под ВА :idea:
Потому как подобные квиташки оч. успокаивают Финмоны в др. банках, однако там любят БОЛЬШЕ определенности и чОткости! :evil:

А то я след. раз таки пойду в др. банк, от дограетесь :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:43

  ГеннадийUA написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день!
Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета?
Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций.
Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).

Опять генератор туп.х предложений включился(

И что-же здесь конкретно "тупого", "умник"?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:45

  demichh написав:cohan взял тут:
Но, кажись, он просто рассчитался в магазине.
https://t.me/alfa_chat_ua

Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:47

  greenozon написав:Колеги,
підкажіть будь ласка по наступному кейсу
перекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту,
чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат

кидайте на сбер и фокусов с возвратом не будет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:48

  demichh написав:Я в пятницу в 17.15 пумб-ой толкнул, деньги зашли на сейф и не вернулись. Если п2п альфой тянуть то день в день проведуться?
Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?

если снимать на карту альфы, то нет, если снимать в кассе сразу нал, то да
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:04

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн...

Тоже склоняюсь к неправильному выбору варианта в банкомате/терминале. Причем на такое можно попасть не только в странах с третьей валютой. Так в Греции попал на конвертацию, потому что продавец на терминале почему-то выбрал доллары, а не евро, а карта была в евро. В странах с третьей валютой обычно продавцам сам говорю, что оплата в местной валюте, а тут не ожидал подвоха. И не стоит ожидать, что банкомат или терминал вдруг знает валюту карты. А то не так давно на FB один клиент ругал mono за то, что карта в злотых, мол, кривая и определяется как карта в гривне :)
ingtrans
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