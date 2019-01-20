Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн...
demichh написав:Я в пятницу в 17.15 пумб-ой толкнул, деньги зашли на сейф и не вернулись. Если п2п альфой тянуть то день в день проведуться? Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?
если снимать на карту альфы, то нет, если снимать в кассе сразу нал, то да
ol_zy написав:Часто в посах за границей идет вопрос выберите в какой валюте будете платить. В Польше у меня был выбор PLN и UAH. При выборе злотых будет как в методичке, при выборе гривны будет как в том случае. Хорошо, что у меня продавец/кассир спросила, что выбрать, а могла и сама нажать грн...
Тоже склоняюсь к неправильному выбору варианта в банкомате/терминале. Причем на такое можно попасть не только в странах с третьей валютой. Так в Греции попал на конвертацию, потому что продавец на терминале почему-то выбрал доллары, а не евро, а карта была в евро. В странах с третьей валютой обычно продавцам сам говорю, что оплата в местной валюте, а тут не ожидал подвоха. И не стоит ожидать, что банкомат или терминал вдруг знает валюту карты. А то не так давно на FB один клиент ругал mono за то, что карта в злотых, мол, кривая и определяется как карта в гривне