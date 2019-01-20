Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).
Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день! Скажите, Вы можете в рамках Индивидуальных предложений (Персональные тарифы и предложения), предоставить владельцам пакета Graphite возможность выбора между Доходным сейфом и начислением процента на остаток карсчета? Это примерно, как право выбора между PUSH и SMS-уведомлениями, индивидуального курса обмена валют, установкой ежедневного лимита по суммам трат и кол-ва операций. Тем более учитывая, что по пенсионным картам и Хамелеону Доходный сейф и вовсе отсутствует, и клиентам не нужно постоянно заморачиваться пустыми операциями переводов (по крайней мере бумагу в банкоматах сэкономите, и нагрузку на ИБ снизите вместе с недовольством клиентов, особенно, когда в нужный момент она не работает).
Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).
После окончания акции Сенсационный бонус, по Хамелеону будет начисляться кешбек за пополнение через Сенс?
ingtrans написав:в Греции попал на конвертацию, потому что продавец на терминале почему-то выбрал доллары, а не евро, а карта была в евро. В странах с третьей валютой обычно продавцам сам говорю, что оплата в местной валюте, а тут не ожидал подвоха. И не стоит ожидать, что банкомат или терминал вдруг знает валюту карты.
Я так понимаю в зоне евро некоторые терминал настроены на списание с карт "чужой" страны в баксе. Несколько раз сталкивался с таким, что на экранчике горела сумма пересчитанная в USD. Один раз не заметил бутылка колы за счет конверта в итоге стала дороже на 20 евроцентов. А валюту карты действительно ни терминалы ни банкоматы определять не могут. В лучшем случае определяют страну выпуска карты и могут предложить списать в валюте этой страны (попадалось мне пару раз предложение списать гривну по баксовой карте).
Alfa_Bank написав:Пропозиція на перспективу, ми її обов'язково розглянемо але нічого не обіцяю. Технічно її впровадити не так само просто як смс, тут йде розрахунок відсотків на залишок коштів по рахунку за кожний день і умови тарифного плану по рахунку (відсотки).
На самом деле реализовать основной принцип, без технических деталей, очень просто. Для этого почти все готово. У банка уже есть карта Хамелеон, которую вполне можно использовать в качестве сберегательной дебетки. Осталось только сделать ее доступной для всех клиентов, а не только для бета-тестеров нонсенса. Т.о. у банка появятся два полноценных продукта: один для любителей раскладывать яйца по разным корзинам, таких как я, а другой для тех, кто, как Александр, хочет классическую сберегательную карту. Побочным эффектом такого решения станет то, что ценители традиционных каналов работы с банком не будут чувствовать себя дискриминированными.
Alfa_Bank, отзывы двух новых клиентов, которым разрекламировал ваш новый продукт.
Один из них пытался стать вашим клиентом ещё в конце августа и овладеть картой Хамелеон, но служба видеосвязи работать явно не хотела. Хвалённая поддержка через Sense про проблему или не знала, или её не видела. Итог становление клиентом затянулося до месяца. Вот вчера предложил ему повторить попытку. Видеосвязь работала, прошёл необходимые этапы, но возникла ошибка и попросили переустановить приложение и повторить через 1,5 часа всё заново. После всё получилось. Сорри-бонус клиенту не предложили даже орешками.
Второй клиент решил стать вашим клиентом вчера. Снова через видеосвязь. Всё прошло замечательно. Вот только этому клиенту нелья перевести деньгу по номеру телефона (по первому с этим проблем нет). Обратились в авторизированный чат -- сообщили, что всё хорошо и порекомендовали отправителю обратиться. Обратился я -- мы проблемы не видим. Что там во время оформляния Хамелеона не доделали? Опять сорри-бонус не?
Знакомые довольны оформлением при видеосвязи, но вот заполнение анкетных данных придётся им идти в отделение. Возможно, не сразу )
MASolomko написав:Один из них пытался стать вашим клиентом ещё в конце августа и овладеть картой Хамелеон, но служба видеосвязи работать явно не хотела.
Там видеосвязь не через Сенс, оно в Хром перекидывает, и с хрома уже конференция. Соответственно, если санкционный китай без Хрома, или нет разрешения для браузера на видео/аудио, карту так не получить. Но, можно взять любую другую в отделении, а потом уже заказать Хама как старый клиент. Без видео.