Додано: Вів 21 вер, 2021 14:25

Alfa_Bank, отзывы двух новых клиентов, которым разрекламировал ваш новый продукт.



Один из них пытался стать вашим клиентом ещё в конце августа и овладеть картой Хамелеон, но служба видеосвязи работать явно не хотела. Хвалённая поддержка через Sense про проблему или не знала, или её не видела. Итог становление клиентом затянулося до месяца.

Вот вчера предложил ему повторить попытку. Видеосвязь работала, прошёл необходимые этапы, но возникла ошибка и попросили переустановить приложение и повторить через 1,5 часа всё заново. После всё получилось.

Сорри-бонус клиенту не предложили даже орешками.



Второй клиент решил стать вашим клиентом вчера. Снова через видеосвязь. Всё прошло замечательно. Вот только этому клиенту нелья перевести деньгу по номеру телефона (по первому с этим проблем нет). Обратились в авторизированный чат -- сообщили, что всё хорошо и порекомендовали отправителю обратиться. Обратился я -- мы проблемы не видим. Что там во время оформляния Хамелеона не доделали?

Опять сорри-бонус не?



Знакомые довольны оформлением при видеосвязи, но вот заполнение анкетных данных придётся им идти в отделение. Возможно, не сразу )