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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9822982398249825>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:10

  wig написав:Там видеосвязь не через Сенс, оно в Хром перекидывает, и с хрома уже конференция. Соответственно, если санкционный китай без Хрома, или нет разрешения для браузера на видео/аудио, карту так не получить.

Тю, странные! Я Хром сразу душу нафиг и навсегда при настройке смартфона...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:12

  Vorlon написав:Тю, странные! Я Хром сразу душу нафиг и навсегда при настройке смартфона...

Ну а потом люди не могут Хамона заказать.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:17

  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:20

  Bosstone написав:
  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?

По тарифам.Разжевано кругом.Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
Поблагодарим ониплюс а6000 :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:31

Альфабанк, вот был вопрос:

  pfauter написав: В этом месяце пополнение пакетной карты, платинум блек, на 50000. Сегодня открываю хамелеон и делаю трату с кредитных. В октябре будет 500 орехов?


тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:36

  Мизантрóп написав:Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200

А в сенсе разве такой комиссии не может быть?

Например, если попробовать перевести непроведенную сумму?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43

  Bosstone написав:
  Мизантрóп написав:Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200

А в сенсе разве такой комиссии не может быть?

Например, если попробовать перевести непроведенную сумму?

теховер возможен,но когда а6000 и как перевел науке неизвестно,но вероятная версия выше :wink:
Мне влом пробовать,я закинул 10к на развод под 5,5 и не парюсь.Закрою вайт,чтоб не париться ежемесячно с 10 операциями 1-2 числа докину ящеру ещё 50к "на розвід",як то кажуть :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:47

  Мизантрóп написав:
  Bosstone написав:
  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?

По тарифам.Разжевано кругом.Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
Поблагодарим ониплюс а6000 :lol:

Формально банк прав, а по сути «наперсточниство»
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:05

По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:17

Re: Альфа-Банк

  joik написав:По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?


По моєму на всіх кредитних картах всіх банків спочатку спишуться свої кошти при їх наявності.
Ой+
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