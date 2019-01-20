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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:10
wig написав:
Там видеосвязь не через Сенс, оно в Хром перекидывает, и с хрома уже конференция. Соответственно, если санкционный китай без Хрома, или нет разрешения для браузера на видео/аудио, карту так не получить.
Тю, странные! Я Хром сразу душу нафиг и навсегда при настройке смартфона...
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Vorlon
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:12
Vorlon написав:
Тю, странные! Я Хром сразу душу нафиг и навсегда при настройке смартфона...
Ну а потом люди не могут Хамона заказать.
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wig
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:17
t-step написав:
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?
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Bosstone
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:20
Bosstone написав: t-step написав:
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?
По тарифам.Разжевано кругом.Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
Поблагодарим ониплюс а6000
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Мизантрóп
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:31
Альфабанк
, вот был вопрос:
pfauter написав:
В этом месяце пополнение пакетной карты, платинум блек, на 50000. Сегодня открываю хамелеон и делаю трату с кредитных. В октябре будет 500 орехов?
тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
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uaprofi
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:36
Мизантрóп написав:
Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
А в сенсе разве такой комиссии не может быть?
Например, если попробовать перевести непроведенную сумму?
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Bosstone
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:43
Bosstone написав: Мизантрóп написав:
Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
А в сенсе разве такой комиссии не может быть?
Например, если попробовать перевести непроведенную сумму?
теховер возможен,но когда а6000 и как перевел науке неизвестно,но вероятная версия выше
Мне влом пробовать,я закинул 10к на развод под 5,5 и не парюсь.Закрою вайт,чтоб не париться ежемесячно с 10 операциями 1-2 числа докину ящеру ещё 50к "на розвід",як то кажуть
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Мизантрóп
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Додано: Вів 21 вер, 2021 15:47
Мизантрóп написав: Bosstone написав: t-step написав:
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?
По тарифам.Разжевано кругом.Перевел не в сенсе овер 30к получил комсу овер 1200
Поблагодарим ониплюс а6000
Формально банк прав, а по сути «наперсточниство»
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andyteam
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:05
По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?
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joik
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:17
joik написав:
По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?
По моєму на всіх кредитних картах всіх банків спочатку спишуться свої кошти при їх наявності.
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Ой+
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