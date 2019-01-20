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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18
Alfa_Bank написав:
Напишіть в приватні повідомлення дані друзів, погляну
Написав. Дивиться )
uaprofi написав:
и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
Не прийдёт кешбек по Сенсационному бонусу за сентябрь.
Карта не должна в этом месяце "окунаться" в кредитные.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30
uaprofi написав:
тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
Тяжело 10 дней подождать чтобы не доказывать потом ничего? Вы любитель проблем?
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:32
Bosstone написав: t-step написав:
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?
Якщо робити переказ за рахунок власних коштів не в Sense SuperАpp, тоді буде комісія 4% від суми мін. 20 грн. Або якщо переказ в Sense SuperАpp і операція пройшла частково за рахунок власних коштів, а частково за рахунок кредитного ліміту, тоді на всю суму буде 4%.
По переказу власних коштів через Sense SuperАpp нема тридцятитисячного обмеження для Хамелеона, воно є тільки по зняттю готівки.
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