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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9822982398249825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Напишіть в приватні повідомлення дані друзів, погляну
Написав. Дивиться )

  uaprofi написав:и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
Не прийдёт кешбек по Сенсационному бонусу за сентябрь.
Карта не должна в этом месяце "окунаться" в кредитные.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30

  uaprofi написав:тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?

Тяжело 10 дней подождать чтобы не доказывать потом ничего? Вы любитель проблем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:32

  Bosstone написав:
  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?


Якщо робити переказ за рахунок власних коштів не в Sense SuperАpp, тоді буде комісія 4% від суми мін. 20 грн. Або якщо переказ в Sense SuperАpp і операція пройшла частково за рахунок власних коштів, а частково за рахунок кредитного ліміту, тоді на всю суму буде 4%.
По переказу власних коштів через Sense SuperАpp нема тридцятитисячного обмеження для Хамелеона, воно є тільки по зняттю готівки.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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