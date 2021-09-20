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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9823982498259826>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:18

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Напишіть в приватні повідомлення дані друзів, погляну
Написав. Дивиться )

  uaprofi написав:и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?
Не прийдёт кешбек по Сенсационному бонусу за сентябрь.
Карта не должна в этом месяце "окунаться" в кредитные.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30

  uaprofi написав:тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?

Тяжело 10 дней подождать чтобы не доказывать потом ничего? Вы любитель проблем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:32

  Bosstone написав:
  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Что-то вы пропали. Выяснили, почему была комиссия?


Якщо робити переказ за рахунок власних коштів не в Sense SuperАpp, тоді буде комісія 4% від суми мін. 20 грн. Або якщо переказ в Sense SuperАpp і операція пройшла частково за рахунок власних коштів, а частково за рахунок кредитного ліміту, тоді на всю суму буде 4%.
По переказу власних коштів через Sense SuperАpp нема тридцятитисячного обмеження для Хамелеона, воно є тільки по зняттю готівки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:39

  joik написав:По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?

Ну і питаннячко. Ви взагалі користувалися КК ?
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:42

  uaprofi написав:Альфабанк, вот был вопрос:

  pfauter написав: В этом месяце пополнение пакетной карты, платинум блек, на 50000. Сегодня открываю хамелеон и делаю трату с кредитных. В октябре будет 500 орехов?


тоже задавал аналогичный - суть в следующем если уже закинул 50К на пакетку в этом месяце, и сейчас начну использовать кредитный лимит хамелеона, то 500 бонусов в октябре за сентябрь прийдёт?

Якщо б ви поповнили Хамелеон на 50к і потім користувалися кредитним лімітом, тоді 500 Кешью не нарахувалися, така його особливість. А от якщо поповнили іншу дебетову карту (пакетну) і скористалися кредитним лімітом по хамелеону, тоді будуть 500 оріхів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:49

  Alfa_Bank написав:погляну

Не посчитайте за наезд, но вот моему русскому ухy ваше "погляну" слух режет ;). Може все ж таки солов'ïною буде або "гляну", або "подивлюся", нi? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:52

  Ой+ написав:
  joik написав:По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?


По моєму на всіх кредитних картах всіх банків спочатку спишуться свої кошти при їх наявності.

Не на всех. Есть карты где по одним операциям списываются в первую очередь свои, а по другим - кредитные. Чтобы клиент не попал на комис. Пример такой кредитной карты Викенд от Таси
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:12

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:погляну

Не посчитайте за наезд, но вот моему русскому ухy ваше "погляну" слух режет ;). Може все ж таки солов'ïною буде або "гляну", або "подивлюся", нi? ;)

Та все ок, як каже словник таке слово існує))
Хоча і ваші варіанти 👍
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:24

Alfa_Bank


будет ли комиссия за снятие в банкомате по хамелеону если по счёту после снятия "плюс", но снятие происходит за счёт КЛ?

т.е. собственно когда берётся комиссия в момент операции в банкомате или только тогда когда списание происходит по счёту за счёт кредитных?
Востаннє редагувалось uaprofi в Вів 21 вер, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:25

СЕП Хамелеон

  Alfa_Bank написав:По переказу власних коштів через Sense SuperАpp нема тридцятитисячного обмеження для Хамелеона, воно є тільки по зняттю готівки.

Це твердження також стосується й СЕП переказів? Тобто, обмежень по сумі та будь-якої комісії на перекази на IBAN в СС з дебетового Хамелеон-рахунку немає, так?
kulikrom
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