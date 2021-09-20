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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9823982498259826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:27

  Amethyst написав:Alfa_Bank. Пап, а пап? А мона шобы в квиташке (мемордере) было ОДИНАКОВО с Заявой указано.

Это в заяве на выплату от Фонда:
Зображення

А это в МемОрдере на эту выплату:
Зображення

И еще оч. хотелось бы видеть ЄДРПОУ этого банка, шо под ВА :idea:
Потому как подобные квиташки оч. успокаивают Финмоны в др. банках, однако там любят БОЛЬШЕ определенности и чОткости! :evil:

А то я след. раз таки пойду в др. банк, от дограетесь :lol:

Заява на отримання коштів від ФГВФО, тому тут формулювання змінити не можемо. В меморіальному ордері можемо індивідуально змінити, тільки попередньо потрібно з нами зв'язатися щоб ми все зробили😉
Виплата коштів йде від ФГВФО, тому ЄДРПОУ банка по якому виплата в заяві і в ордері не пишеться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:35

  kulikrom написав:
  Alfa_Bank написав:По переказу власних коштів через Sense SuperАpp нема тридцятитисячного обмеження для Хамелеона, воно є тільки по зняттю готівки.

Це твердження також стосується й СЕП переказів? Тобто, обмежень по сумі та будь-якої комісії на перекази на IBAN в СС з дебетового Хамелеон-рахунку немає, так?

Також нема комісії, якщо за рахунок власних і через Sense переказ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:54

Вопрос к представителю банка по вчерашней новости о том что нулевой лимит не приговор - по такой процедуре банк собирается устанавливать (или повышать) лимит по хам.ону? Будет это кнопка в Сенсе типа вам согласован такой-то лимит, которая появится автоматически через три месяца у тех кому банк готов повысить лимит? Или же "соискателю" самому надо будет подавать какую-то заявку (через сенс или в отделении)? Либо же еше какой-то другой вариант?
Будет ли у соискателя возможность для получения лимита по хам.ону предложить уменьшить его не использованный лимит по другим кредиткам в Альфе?
Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:58

  Flamingo написав:Понимаю, что сама процедура еще не утверждена - ведь само решение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?

А что вам на практике даст это видение?

По-моему, главное, как реализуют, а не то, как задумывали первоначально.
Bosstone
 
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