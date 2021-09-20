Amethyst написав:Alfa_Bank. Пап, а пап? А мона шобы в квиташке (мемордере) было ОДИНАКОВО с Заявой указано.
Это в заяве на выплату от Фонда:
А это в МемОрдере на эту выплату:
И еще оч. хотелось бы видеть ЄДРПОУ этого банка, шо под ВА Потому как подобные квиташки оч. успокаивают Финмоны в др. банках, однако там любят БОЛЬШЕ определенности и чОткости!
А то я след. раз таки пойду в др. банк, от дограетесь
Заява на отримання коштів від ФГВФО, тому тут формулювання змінити не можемо. В меморіальному ордері можемо індивідуально змінити, тільки попередньо потрібно з нами зв'язатися щоб ми все зробили😉 Виплата коштів йде від ФГВФО, тому ЄДРПОУ банка по якому виплата в заяві і в ордері не пишеться.
Вопрос к представителю банка по вчерашней новости о том что нулевой лимит не приговор - по такой процедуре банк собирается устанавливать (или повышать) лимит по хам.ону? Будет это кнопка в Сенсе типа вам согласован такой-то лимит, которая появится автоматически через три месяца у тех кому банк готов повысить лимит? Или же "соискателю" самому надо будет подавать какую-то заявку (через сенс или в отделении)? Либо же еше какой-то другой вариант? Будет ли у соискателя возможность для получения лимита по хам.ону предложить уменьшить его не использованный лимит по другим кредиткам в Альфе? Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Flamingo написав:Понимаю, что сама процедура еще не утверждена - ведь само решение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
А что вам на практике даст это видение?
По-моему, главное, как реализуют, а не то, как задумывали первоначально.