Додано: Вів 21 вер, 2021 17:54

Вопрос к представителю банка по вчерашней новости о том что нулевой лимит не приговор - по такой процедуре банк собирается устанавливать (или повышать) лимит по хам.ону? Будет это кнопка в Сенсе типа вам согласован такой-то лимит, которая появится автоматически через три месяца у тех кому банк готов повысить лимит? Или же "соискателю" самому надо будет подавать какую-то заявку (через сенс или в отделении)? Либо же еше какой-то другой вариант?

Будет ли у соискателя возможность для получения лимита по хам.ону предложить уменьшить его не использованный лимит по другим кредиткам в Альфе?

Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?