Amethyst написав:Alfa_Bank. Пап, а пап? А мона шобы в квиташке (мемордере) было ОДИНАКОВО с Заявой указано.
Это в заяве на выплату от Фонда:
А это в МемОрдере на эту выплату:
И еще оч. хотелось бы видеть ЄДРПОУ этого банка, шо под ВА Потому как подобные квиташки оч. успокаивают Финмоны в др. банках, однако там любят БОЛЬШЕ определенности и чОткости!
А то я след. раз таки пойду в др. банк, от дограетесь
Заява на отримання коштів від ФГВФО, тому тут формулювання змінити не можемо. В меморіальному ордері можемо індивідуально змінити, тільки попередньо потрібно з нами зв'язатися щоб ми все зробили😉 Виплата коштів йде від ФГВФО, тому ЄДРПОУ банка по якому виплата в заяві і в ордері не пишеться.
Вопрос к представителю банка по вчерашней новости о том что нулевой лимит не приговор - по такой процедуре банк собирается устанавливать (или повышать) лимит по хам.ону? Будет это кнопка в Сенсе типа вам согласован такой-то лимит, которая появится автоматически через три месяца у тех кому банк готов повысить лимит? Или же "соискателю" самому надо будет подавать какую-то заявку (через сенс или в отделении)? Либо же еше какой-то другой вариант? Будет ли у соискателя возможность для получения лимита по хам.ону предложить уменьшить его не использованный лимит по другим кредиткам в Альфе? Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Flamingo написав:Понимаю, что сама процедура еще не утверждена - ведь само решение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
А что вам на практике даст это видение?
По-моему, главное, как реализуют, а не то, как задумывали первоначально.
Flamingo написав: Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Так, вже є певний план Якщо клієнт при оформленні обрав "без кредитного ліміту" — ліміт встановлено не буде, тому що клієнт сам обрав картку як дебетову. Якщо клієнт бажав ліміт, але отримав "0" — збільшення кредитного ліміту можливе за ініціативою банку. Якщо клієнт активно користуєтеся карткою, банк в односторонньому порядку раз на три місяці переглядає розмір ліміту. Збільшення здійснюється автоматично.
joik написав:По Халелеону разясните, если будут свои деньги лежать и кредитный лимит то покупки сначала будут скаких денег списываться?
По моєму на всіх кредитних картах всіх банків спочатку спишуться свої кошти при їх наявності.
Не на всех. Есть карты где по одним операциям списываются в первую очередь свои, а по другим - кредитные. Чтобы клиент не попал на комис. Пример такой кредитной карты Викенд от Таси
Не канает ваш пример ) У Таси 4 щота привязано на Виику, ото она ими и жонглирует согласно особой талбицы. А здеся ОДИН щот, кредитно-дебетный. Про его регламент нуна таки в ДКБО читать, но, скорее всего, таки сначала свои списываются, а потом кредитные
Flamingo написав: Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Так, вже є певний план Якщо клієнт при оформленні обрав "без кредитного ліміту" — ліміт встановлено не буде, тому що клієнт сам обрав картку як дебетову. Якщо клієнт бажав ліміт, але отримав "0" — збільшення кредитного ліміту можливе за ініціативою банку. Якщо клієнт активно користуєтеся карткою, банк в односторонньому порядку раз на три місяці переглядає розмір ліміту. Збільшення здійснюється автоматично.
Насчёт пересмотра кредитного лимита при активном пользовании картой - такая уже заезженная пластинка. Я понимаю когда это говорят новому клиенту, которого банк не знает и не имеет полной информации о нём. Сейчас же ситуация, что уже понятные для банка клиенты не получили кредитные лимиты на Хамелеоны. Обороты по картам этих клиентов банк и так отлично видит и уже давно выдал кредитные карты, предлагает ещё кредит наличными. На мой взгляд сейчас банк просто отписался, чтобы хоть как-то прикрыть провал с запуском Хамелеонов существующим клиентам.
Flamingo написав: Понимаю, что сама ппоцедура еше не утверждена - ведт самоирешение только принято и его воплощение по сути начнется не раньше декабря, но может есть уже видение как это будет происходить?
Так, вже є певний план Якщо клієнт при оформленні обрав "без кредитного ліміту" — ліміт встановлено не буде, тому що клієнт сам обрав картку як дебетову. Якщо клієнт бажав ліміт, але отримав "0" — збільшення кредитного ліміту можливе за ініціативою банку. Якщо клієнт активно користуєтеся карткою, банк в односторонньому порядку раз на три місяці переглядає розмір ліміту. Збільшення здійснюється автоматично.
Подтверждаю. Несколько раз уже сами подкидывали. А раньше сам просил, то посылали лесом.
Alfa_Bank написав:Заява на отримання коштів від ФГВФО, тому тут формулювання змінити не можемо. В меморіальному ордері можемо індивідуально змінити, тільки попередньо потрібно з нами зв'язатися щоб ми все зробили😉