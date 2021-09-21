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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9824982598269827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:02

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Или же "соискателю" самому надо будет подавать какую-то заявку (через сенс или в отделении)?
На красном выяснилось, вроде как, персмен что-то может по перераспределению. Только надо перечитать было ли то связано с ящером или нет.

  Alfa_Bank написав:Так, вже є певний план
Только действующим клиентам нельзя выбрать дебетовый ящер или кредитный. Предлагает же кредитный ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:15

  Amethyst написав:Не канает ваш пример )
У Таси 4 щота привязано на Виику, ото она ими и жонглирует согласно особой талбицы.

Я писал на конкретное сообщение про "все кредитные карты")). Про разные щета - это уже как бы сама технология как сделать. Так шо усё имхо катит))
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:29

  Alfa_Bank написав:Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон


а почему только рэд срезают? я бы с удовольствием получил хамон поступившись лимитом на трэвэле так как он стал абсолютно не интересен после срезания бонусов до 2%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:38

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон


а почему только рэд срезают? я бы с удовольствием получил хамон поступившись лимитом на трэвэле так как он стал абсолютно не интересен после срезания бонусов до 2%

Где-то читал что у кого-то срезали с максимки. Но логически тревел карта более высокого класса потому с нее банка вряд ли что-то станет срезать с сигнечуре в пользу платины
Flamingo
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  #<1 ... 9824982598269827
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