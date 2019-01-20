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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9832983398349835>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:27

  Alfa_Bank написав:
  J0va написав:А можно деньги шевелить на карте сразу после такого перевода? Свои, не кредитные. Или банк может какой-нибудь овердрафт выставить?

Користуватися можна, але головне, щоб поповнення пройшло по рахунку швидше, ніж наступна трата :)

Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться? И никаких дополнительных проводок ожидать не надо?
J0va
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:11

  J0va написав:
  Alfa_Bank написав:
  J0va написав:А можно деньги шевелить на карте сразу после такого перевода? Свои, не кредитные. Или банк может какой-нибудь овердрафт выставить?

Користуватися можна, але головне, щоб поповнення пройшло по рахунку швидше, ніж наступна трата :)

Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться? И никаких дополнительных проводок ожидать не надо?


Поповнення з картки іншого банку через наш додаток проходить по рахунку на наступний робочий день, а витратна операція через 2-3 дні в середньому, тому швидше за все поповнення пройде швидше, ніж витратна операція.

Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:18

Re: Альфа-Банк

  J0va написав:Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться?

А де вы у Алки видете/смотрите отображение на счету карты?
Де вы Выписку по счету у Алки смотрите?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:21

  Alfa_Bank написав:Поповнення з картки іншого банку через наш додаток проходить по рахунку на наступний робочий день, а витратна операція через 2-3 дні в середньому, тому швидше за все поповнення пройде швидше, ніж витратна операція.

Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.


Как предлагаете в Sense проверить что пополнение провелось?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:23

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Как предлагаете в Sense проверить что пополнение провелось?

Заказать выписку на отд-и :mrgreen:
Причем через +2..3 дня после трат :mrgreen:

Алка не хочет делать ни онлайн-выписку ни публиковать Регламент проводок
Нуна все проверять опытным путем
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:45

Aps
Маленький лайфхак :D . Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак :D . Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла :)
Як в ТАСі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:52

  Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак :D . Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла :)


Как бы для меня это не новость.
Но вы ж для миллионов работаете. К чему массам такие лайфхаки?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:52

  Amethyst написав:
  J0va написав:Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться?

А де вы у Алки видете/смотрите отображение на счету карты?
Де вы Выписку по счету у Алки смотрите?

-- Я имел в виду те цифры что на карте отображаются. Ну а как их еще обозвать? Ведь цифры - значит счет :lol: :roll: Надо наверно было назвать это балансом карты. Или как? Про счет я знаю, про то что карта с ее номером привязана к номеру счета и должна отображать состояние счета - я тоже вроде знаю. Должна... Но практика показывает что эта понятная логика часто не работает в банковской системе. Отсюда и вопросы.
-- Я смотрю историю операций в MyAlfabank. Это выписка? Это по карте или по счету? :? Там есть две графы - дата операции и дата проводки. Но в первую очередь я смотрю на те цифры что банк рисует на карте. А как же иначе? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:56

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Подскажите.
Карточные оплаты не оборешиваются если не попадают в повышенные кат, как и оплата моблкой в повышенных? Или я малеха заплутал?

Якщо не попадають в підвищені категорії, але оплата токеном, то 0,5% буде.

То бишь картой только в повышенных, мобилой все остальное подходящее предположительно под МСС?
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