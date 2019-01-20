|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:27
Alfa_Bank написав: J0va написав:
А можно деньги шевелить на карте сразу после такого перевода? Свои, не кредитные. Или банк может какой-нибудь овердрафт выставить?
Користуватися можна, але головне, щоб поповнення пройшло по рахунку швидше, ніж наступна трата
Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться? И никаких дополнительных проводок ожидать не надо?
-
J0va
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 01.11.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:11
J0va написав: Alfa_Bank написав: J0va написав:
А можно деньги шевелить на карте сразу после такого перевода? Свои, не кредитные. Или банк может какой-нибудь овердрафт выставить?
Користуватися можна, але головне, щоб поповнення пройшло по рахунку швидше, ніж наступна трата
Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться? И никаких дополнительных проводок ожидать не надо?
Поповнення з картки іншого банку через наш додаток проходить по рахунку на наступний робочий день, а витратна операція через 2-3 дні в середньому, тому швидше за все поповнення пройде швидше, ніж витратна операція.
Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1110 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:18
J0va написав:
Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться?
А де вы у Алки видете/смотрите отображение на счету карты?
Де вы Выписку по счету у Алки смотрите?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:21
Alfa_Bank написав:
Поповнення з картки іншого банку через наш додаток проходить по рахунку на наступний робочий день, а витратна операція через 2-3 дні в середньому, тому швидше за все поповнення пройде швидше, ніж витратна операція.
Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.
Как предлагаете в Sense проверить что пополнение провелось?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:23
Aps написав:
Как предлагаете в Sense проверить что пополнение провелось?
Заказать выписку на отд-и
Причем через +2..3 дня после трат
Алка не хочет делать ни онлайн-выписку ни публиковать Регламент проводок
Нуна все проверять опытным путем
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:45
Aps
Маленький лайфхак
. Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1110 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:50
Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак
. Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла
Як в ТАСі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30030
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 7256 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:52
Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак
. Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла
Как бы для меня это не новость.
Но вы ж для миллионов работаете. К чему массам такие лайфхаки?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:52
Amethyst написав: J0va написав:
Ну то-есть, если счет карты уже отображает приход средств, то ими можно уже пользоваться?
А де вы у Алки видете/смотрите отображение на счету карты?
Де вы Выписку по счету у Алки смотрите?
-- Я имел в виду те цифры что на карте отображаются. Ну а как их еще обозвать? Ведь цифры - значит счет
Надо наверно было назвать это балансом карты. Или как? Про счет я знаю, про то что карта с ее номером привязана к номеру счета и должна отображать состояние счета - я тоже вроде знаю. Должна... Но практика показывает что эта понятная логика часто не работает в банковской системе. Отсюда и вопросы.
-- Я смотрю историю операций в MyAlfabank. Это выписка? Это по карте или по счету?
Там есть две графы - дата операции и дата проводки. Но в первую очередь я смотрю на те цифры что банк рисует на карте. А как же иначе?
-
J0va
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 01.11.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:56
Alfa_Bank написав: Прораб написав:
Подскажите.
Карточные оплаты не оборешиваются если не попадают в повышенные кат, как и оплата моблкой в повышенных? Или я малеха заплутал?
Якщо не попадають в підвищені категорії, але оплата токеном, то 0,5% буде.
То бишь картой только в повышенных, мобилой все остальное подходящее предположительно под МСС?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|716
|575757
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19891
|3021916
|
|
|2887
|219987
|
П'ят 24 вер, 2021 19:23
Vorlon
|