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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9832983398349835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:27

Технічні роботи

З 23:00 25 вересня до 8:00 26 вересня проводимо технічні роботи по оновленню внутрішньої CRM-системи на нову версію для підвищення якості та рівня обслуговування.

У зазначений період обмежений клієнтський сервіс в каналах Чат та Контакт-центр, так як відбувається заміна ПО, в якому вони виконують свої роботи.

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/4407052625682

27 вересня з 03:00 до 05:00 проводимо технічні роботи по оновленню IT-систем банку, тому в цей час недоступні або обмежені ряд послуг та сервісів банку:

інтернет-банк My Alfa-Bank;
мобільний банк Alfa-Mobile;
цифровий банк Sense SuperApp;
смс-сервіс 3344;
сервіс "Ок. Альфа!";
сервіс Бізнес-картка;
поповнення карток через Alfa-Smart-Pay;
поповнення рахунків/карток та погашення кредитів в банкоматі з функцією поповнення cash-in;
погашення кредитів в терміналах самообслуговування (Easy Pay/City 24/Приват та інші).
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:34

  J0va написав: -- Я имел в виду те цифры что на карте отображаются. Ну а как их еще обозвать? Ведь цифры - значит счет :lol: :roll:

Эти цифры правильно называть авторизационный остаток. И они показывают каким количеством вы можете распоряжаться в принципе. Но в зависимости от банка, от его регламентов проведения операций по счету, некоторые операции можно ща счет этого остатка проводить без проблем, а другие с определенными ограничениями. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:36

  Прораб написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Подскажите.
Карточные оплаты не оборешиваются если не попадают в повышенные кат, как и оплата моблкой в повышенных? Или я малеха заплутал?

Якщо не попадають в підвищені категорії, але оплата токеном, то 0,5% буде.

То бишь картой только в повышенных, мобилой все остальное подходящее предположительно под МСС?

Телефоном можно платить и повышенные категории и все остальные. Если есть телефон с NFC карта нужна разве что для снятия нала в банкомате
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:46

  Alfa_Bank написав:Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.

Я вот не пойму... Ну допустим пополнение было сегодня. Сегодня - пятница. Нечто под названием "Проводка" произойдет только в понедельник. Так что деньгами можно начать пользоваться только с понедельника? Но банк уже отобразил мне счет на карте в соответствии с пополнением! И за выходные с деньгами может много чего произойти, а потом очень удивляться чему-то под названием овердрафт.
Так что, банк специально вводит в заблуждение ?
J0va
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:44

  J0va написав:
  Alfa_Bank написав:Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.

Я вот не пойму... Ну допустим пополнение было сегодня. Сегодня - пятница. Нечто под названием "Проводка" произойдет только в понедельник. Так что деньгами можно начать пользоваться только с понедельника? Но банк уже отобразил мне счет на карте в соответствии с пополнением! И за выходные с деньгами может много чего произойти, а потом очень удивляться чему-то под названием овердрафт.
Так что, банк специально вводит в заблуждение ?

Ну не вы первый и не вы последний кто не понимает откуда берется теховер и плата за него и почему те цифры что видны в приложении не всегда показывают ту сумму которую можно УЖЕ тратить. Я даже в свое время с целью уменьшения фин.безграмотности даже сказку на этом форуме написал. Вот полюбопытствуйте для общего развития - лишней она точно не будет viewtopic.php?p=4892693#p4892693 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:08

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Если есть телефон с NFC карта нужна разве что для снятия нала в банкомате

Та й мережа банкоматів з NFC-рідерами розширяється і необхідність в пластику за останній рік зменшилася в рази, принаймні в нашому маленькому облцентрі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:22

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Ну не вы первый и не вы последний кто не понимает откуда берется теховер и плата за него и почему те цифры что видны в приложении не всегда показывают ту сумму которую можно УЖЕ тратить

так банк же видит всю эту кухню, вон даже лайфак у них есть на эту тему)
то есть при желании могли бы как-то отображать статус такой операции
Starter
 
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