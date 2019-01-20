27 вересня з 03:00 до 05:00 проводимо технічні роботи по оновленню IT-систем банку, тому в цей час недоступні або обмежені ряд послуг та сервісів банку:
інтернет-банк My Alfa-Bank; мобільний банк Alfa-Mobile; цифровий банк Sense SuperApp; смс-сервіс 3344; сервіс "Ок. Альфа!"; сервіс Бізнес-картка; поповнення карток через Alfa-Smart-Pay; поповнення рахунків/карток та погашення кредитів в банкоматі з функцією поповнення cash-in; погашення кредитів в терміналах самообслуговування (Easy Pay/City 24/Приват та інші).
J0va написав: -- Я имел в виду те цифры что на карте отображаются. Ну а как их еще обозвать? Ведь цифры - значит счет
Эти цифры правильно называть авторизационный остаток. И они показывают каким количеством вы можете распоряжаться в принципе. Но в зависимости от банка, от его регламентов проведения операций по счету, некоторые операции можно ща счет этого остатка проводить без проблем, а другие с определенными ограничениями. Как-то так...
Alfa_Bank написав:Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.
Я вот не пойму... Ну допустим пополнение было сегодня. Сегодня - пятница. Нечто под названием "Проводка" произойдет только в понедельник. Так что деньгами можно начать пользоваться только с понедельника? Но банк уже отобразил мне счет на карте в соответствии с пополнением! И за выходные с деньгами может много чего произойти, а потом очень удивляться чему-то под названием овердрафт. Так что, банк специально вводит в заблуждение ?
Alfa_Bank написав:Але для 100% "результату" провели поповнення і вже витрату робите на наступний робочий день.
Я вот не пойму... Ну допустим пополнение было сегодня. Сегодня - пятница. Нечто под названием "Проводка" произойдет только в понедельник. Так что деньгами можно начать пользоваться только с понедельника? Но банк уже отобразил мне счет на карте в соответствии с пополнением! И за выходные с деньгами может много чего произойти, а потом очень удивляться чему-то под названием овердрафт. Так что, банк специально вводит в заблуждение ?
Ну не вы первый и не вы последний кто не понимает откуда берется теховер и плата за него и почему те цифры что видны в приложении не всегда показывают ту сумму которую можно УЖЕ тратить. Я даже в свое время с целью уменьшения фин.безграмотности даже сказку на этом форуме написал. Вот полюбопытствуйте для общего развития - лишней она точно не будет viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Flamingo написав:Ну не вы первый и не вы последний кто не понимает откуда берется теховер и плата за него и почему те цифры что видны в приложении не всегда показывают ту сумму которую можно УЖЕ тратить
так банк же видит всю эту кухню, вон даже лайфак у них есть на эту тему) то есть при желании могли бы как-то отображать статус такой операции