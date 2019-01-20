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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9834983598369837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:47

Re: Альфа-Банк

  vladkuzmin870 написав:проводка по счету отображается через два дня на третий

Отображается(т.е. появляется в выписке) и проводится эт таки разные вещи.
У Фарса выписку можно генерить хоть каждую минуту, и там таки часто появляются опреации текущего опердня, т.е. почти онлайн-выписка.
Карточные операции обычно проводятся по счету на +1..2 ОПЕРдень, т.е. в Сб.-Вс. они там в принципе появиться не могут.

Опердн. -- эт рабочий день, обычно с 9 до 18. Т.е. после 18:00 операции инициализируются следующим оперднем. Однако, у той же Алки есть несколько КОНЦОВ опердня: 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:00 :P :P для разных операций в ИБ, АБС, кардпроцессинге. Например, депо можно открыть/пополнить текущим оперднем до 22:00. А кредит погасить по внутрибанку в РД до 19:00 :idea:

А вааще проводка (или отмена холда) может произойти и через 30дн, и это зависит не только от банка, выпустившего карту, но и от продавца, вернее, банка, обслуживающего его ПОС.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:25

Кому-то хамон выпустили (физический поастик) свежее чем 08/26 , за 09 месяц?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:31

  _PORT_UA написав:Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?

Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:31

шо за ужастики об овере?
на вайте хоть оставили как было?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:36

  motosmile написав:
  _PORT_UA написав:Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?

Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну

50% від кожної поїздки, якщо це Харків :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:36

  motosmile написав:
  _PORT_UA написав:Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?

Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну

это в Киеве. в Харькове чуть другие условия - 50% за каждую поездку.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:37

  demichh написав:Кому-то хамон выпустили (физический поастик) свежее чем 08/26 , за 09 месяц?

Неделю назад заказывал пластик - пришёл с надписью 09/26. Я так понимаю, согласно месяца выпуска электронной карты. А это так важно?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:56

Re: Альфа-Банк

  ingtrans написав:что monobank работает с 2017

да с годом малость ошибся однако)

тогда еще помню никаким образом карту нельзя было к нам привезти, получал товарищ мой ее за меня))
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:06

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:А это так важно?

просрочку подсунули
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:50

  Starter написав:
  moveton написав:А это так важно?

просрочку подсунули

Все залежить від того, коли ви оформили віртуальну картку, на неї встановлюється термін дії. Випуск пластикової картки на НП - просто випуск пластикової копії з такими ж самими даними, як і віртуальна.
Alfa_Bank
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