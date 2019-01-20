Альфа-Банк
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:47
vladkuzmin870 написав:
проводка по счету отображается через два дня на третий
Отображается(т.е. появляется в выписке) и проводится эт таки разные вещи.
У Фарса выписку можно генерить хоть каждую минуту, и там таки часто появляются опреации текущего опердня, т.е. почти онлайн-выписка.
Карточные операции обычно проводятся по счету на +1..2 ОПЕРдень, т.е. в Сб.-Вс. они там в принципе появиться не могут.
Опердн. -- эт рабочий день, обычно с 9 до 18. Т.е. после 18:00 операции инициализируются следующим оперднем. Однако, у той же Алки есть несколько КОНЦОВ опердня: 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 22:00
для разных операций в ИБ, АБС, кардпроцессинге. Например, депо можно открыть/пополнить текущим оперднем до 22:00. А кредит погасить по внутрибанку в РД до 19:00
А вааще проводка (или отмена холда) может произойти и через 30дн, и это зависит не только от банка, выпустившего карту, но и от продавца, вернее, банка, обслуживающего его ПОС.
Amethyst
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:25
Кому-то хамон выпустили (физический поастик) свежее чем 08/26 , за 09 месяц?
demichh
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:31
_PORT_UA написав:
Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?
Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну
motosmile
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:31
шо за ужастики об овере?
на вайте хоть оставили как было?
v57
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:36
motosmile написав: _PORT_UA написав:
Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?
Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну
50% від кожної поїздки, якщо це Харків
Kalgan
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:36
motosmile написав: _PORT_UA написав:
Доброго дня. Я правильно розумію, що при сплаті за метро в додатку поки не відображається 50% кешбеку? А буде показано лише з 5го числа наступного місяця?
Не зовсім 50%, буде компенсована лише кожна друга поїздка в рамках одного дня,але не більше трьох за день. Тобто при одній поїздці компенсації не буде, при трьох поїздках компенсують лише одну
это в Киеве. в Харькове чуть другие условия - 50% за каждую поездку.
Shaman
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:37
demichh написав:
Кому-то хамон выпустили (физический поастик) свежее чем 08/26 , за 09 месяц?
Неделю назад заказывал пластик - пришёл с надписью 09/26. Я так понимаю, согласно месяца выпуска электронной карты. А это так важно?
moveton
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:56
ingtrans написав:
что monobank работает с 2017
да с годом малость ошибся однако)
тогда еще помню никаким образом карту нельзя было к нам привезти, получал товарищ мой ее за меня))
Starter
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:06
moveton написав:
А это так важно?
просрочку подсунули
Starter
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:50
Starter написав: moveton написав:
А это так важно?
просрочку подсунули
Все залежить від того, коли ви оформили віртуальну картку, на неї встановлюється термін дії. Випуск пластикової картки на НП - просто випуск пластикової копії з такими ж самими даними, як і віртуальна.
Alfa_Bank
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