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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9835983698379838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:15

  Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак :D . Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла :)

Скажите, а при апелляции к банку банк будет принимать во внимание результаты "лайфхака"?
J0va
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:00

  J0va написав:
  Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак :D . Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла :)

Скажите, а при апелляции к банку банк будет принимать во внимание результаты "лайфхака"?

Це тільки показує, що операція списана, чи ще заблокована
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:04

Re: Альфа-Банк

  J0va написав:при апелляции к банку

В этом случае вы должны взять Выписку в банке, за подписью нач. отд-я.

ПС. ИМХО, банка через 1..2 мес устанет объяснять допытливым миллениалам, шо такое овер по Хам-ону, када подобного нема по Пакетным и в любимом Моне и др. необанках. И... отменит и овер и 5.5% на остаток :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:14

  Starter написав:
  Flamingo написав:Поэтому если бы банк хотел угодить таким клиентам он бы делал не отображение проводки по счету, а "как в моне"

скажу честно, чем больше сталкиваюсь с украинскими банками, тем больше понимаю насколько моня революционный продукт. То что сейчас другие банки с большим трудом пытаются внедрить, у них еще в 2016 работало из коробки. Взять хотя бы человеческую процедуру регистрации за 10-15мин, у альфы к примеру потратил часа 2 наверное на 3 попытки с тыканием себя в лицо фронтальной камерой и другими приколами...


за 10-15 минут оформить карту на левый паспорт?
или у мони были реализовано отсечение левых доков?
я лично помню просто пофоткал доки и отправил им. тоже мне революция)))
единственная контролька была - это девочка на стойке выдачи карты сравнила меня с паспортом и попросила сфоткатся с картой. но это как бы уже далеко не революционный метод дистанционной работы :mrgreen:
у мони разнесли оформление карты и идентификацию клиента путем создания точек выдачи карт. могу вам напомнить что по другому их не выдавали. потому и было 10-15 минут. остальным занимались девочки в офлайне.
у аллы все идет одновременно и по итогу вам отправляют карту почтой.
mephala
 
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