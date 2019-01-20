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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 16:15
Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак
. Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла
Скажите, а при апелляции к банку банк будет принимать во внимание результаты "лайфхака"?
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J0va
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:00
J0va написав: Alfa_Bank написав:Aps
Маленький лайфхак
. Якщо в історії операцій ви натискаєте на операцію і там в деталях операцій інфо на укр. або рос. мові, то операція вже пройшла по рахунку, якщо на англ, то не пройшла
Скажите, а при апелляции к банку банк будет принимать во внимание результаты "лайфхака"?
Це тільки показує, що операція списана, чи ще заблокована
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:04
J0va написав:
при апелляции к банку
В этом случае вы должны взять Выписку в банке, за подписью нач. отд-я.
ПС. ИМХО, банка через 1..2 мес устанет объяснять допытливым миллениалам, шо такое овер по Хам-ону, када подобного нема по Пакетным и в любимом Моне и др. необанках. И... отменит и овер и 5.5% на остаток
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Додано: Суб 25 вер, 2021 23:14
Starter написав: Flamingo написав:
Поэтому если бы банк хотел угодить таким клиентам он бы делал не отображение проводки по счету, а "как в моне"
скажу честно, чем больше сталкиваюсь с украинскими банками, тем больше понимаю насколько моня революционный продукт. То что сейчас другие банки с большим трудом пытаются внедрить, у них еще в 2016 работало из коробки. Взять хотя бы человеческую процедуру регистрации за 10-15мин, у альфы к примеру потратил часа 2 наверное на 3 попытки с тыканием себя в лицо фронтальной камерой и другими приколами...
за 10-15 минут оформить карту на левый паспорт?
или у мони были реализовано отсечение левых доков?
я лично помню просто пофоткал доки и отправил им. тоже мне революция)))
единственная контролька была - это девочка на стойке выдачи карты сравнила меня с паспортом и попросила сфоткатся с картой. но это как бы уже далеко не революционный метод дистанционной работы
у мони разнесли оформление карты и идентификацию клиента путем создания точек выдачи карт. могу вам напомнить что по другому их не выдавали. потому и было 10-15 минут. остальным занимались девочки в офлайне.
у аллы все идет одновременно и по итогу вам отправляют карту почтой.
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mephala
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Додано: Нед 26 вер, 2021 01:55
Alfa_Bank
мсс код 8299
Призначення платежу: КиевСмартКард покупка
поездок
Картка платника:
Еквайр: ALFA-BANK PJSC
это на сайте easypay
скажите это нормальная ситуация?
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uaprofi
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