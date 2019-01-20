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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9836983798389839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:42

  ingtrans написав:Так регистрация не обязательна. Разве что это какая-то особенная карта.

Не помешает)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:57

  ingtrans написав:Так регистрация не обязательна. Разве что это какая-то особенная карта.

Вы правы - но ИМХО - регистрация может показать если с картой что-то не так. То есть если регистрация не проходит то это может быть показателем того что возможно карты нет в базе данных ЛаунжКи. И надо шото делать.
Кроме того у мну был случай когда в Борисполе терминал лаунжа не принимал физическую карту, но в итоге таки принял QR-код из ЛаунжКи. Поэтому Имхо можно конечно карту и не регить, но желательно таки зарегить ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

А шо по тесту на Корону? За свой счёт?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:04

  Мизантрóп написав:А шо по тесту на Корону? За свой счёт?

Прививка не? И куда летите - Там тест требуется?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21

  Мизантрóп написав:А шо по тесту на Корону? За свой счёт?

Безкоштовно послуга доступна для активних карток Mastercard World Elite в пакеті послуг Graphite. По Хамелеону такої можливості немає(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:24

  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:А шо по тесту на Корону? За свой счёт?

Безкоштовно послуга доступна для активних карток Mastercard World Elite в пакеті послуг Graphite. По Хамелеону такої можливості немає(

Да,спсб.Нашел https://a-club.alfabank.com.ua/ru/news/ ... astercard/
Применим другой банк для антипрививочника
Мизантрóп
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