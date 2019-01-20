Не помешает)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 вер, 2021 12:42
Додано: Нед 26 вер, 2021 13:57
Вы правы - но ИМХО - регистрация может показать если с картой что-то не так. То есть если регистрация не проходит то это может быть показателем того что возможно карты нет в базе данных ЛаунжКи. И надо шото делать.
Кроме того у мну был случай когда в Борисполе терминал лаунжа не принимал физическую карту, но в итоге таки принял QR-код из ЛаунжКи. Поэтому Имхо можно конечно карту и не регить, но желательно таки зарегить
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:02
Re: Альфа-Банк
А шо по тесту на Корону? За свой счёт?
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:04
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:24
Да,спсб.Нашел
Применим другой банк для антипрививочника
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