ingtrans написав:Так регистрация не обязательна. Разве что это какая-то особенная карта.
Вы правы - но ИМХО - регистрация может показать если с картой что-то не так. То есть если регистрация не проходит то это может быть показателем того что возможно карты нет в базе данных ЛаунжКи. И надо шото делать. Кроме того у мну был случай когда в Борисполе терминал лаунжа не принимал физическую карту, но в итоге таки принял QR-код из ЛаунжКи. Поэтому Имхо можно конечно карту и не регить, но желательно таки зарегить
Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.
kgromadskiy написав:Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.
Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.