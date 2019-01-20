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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9837983898399840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 05:37

  Oktawa написав:
  kgromadskiy написав:Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.

Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.

Вряд ли. Ведь хам.он же выдавали новичкам и дебетку, а старичкам кредитку с нулем. Для таких карт ИМХО данные из БКИ не важны. Тут ИМХО поичина может быть либо техническая - банк онлайн не может принять какие-то данные по техническим причинам, либо что-то с документами и банку надо их увидеть вживую вместе с их владельцем.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:25

  kgromadskiy написав:Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.

Видеочатом дает оформить в отделении после Сенсационного "Он-лайн не получится. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:46

  uaprofi написав:Alfa_Bank

Призначення платежу: КиевСмартКард покупка
поездок
Картка платника:
Еквайр: ALFA-BANK PJSC


мсс код 8299 это на сайте easypay

скажите это нормальная ситуация?


для Изи нормальная, там чего только не увидишь у разных , см мои прдыдущие штудии

Альфа-Банк
Альфа-Банк
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:51

  Flamingo написав:
  Oktawa написав:
  kgromadskiy написав:Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.

Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.

Вряд ли. Ведь хам.он же выдавали новичкам и дебетку, а старичкам кредитку с нулем. Для таких карт ИМХО данные из БКИ не важны. Тут ИМХО поичина может быть либо техническая - банк онлайн не может принять какие-то данные по техническим причинам, либо что-то с документами и банку надо их увидеть вживую вместе с их владельцем.

Я пишу о реальном случае. Человек, не клиент банка при оформлении карты после ввода номера телефона получал такую надпись: онлайн не получится, обратитесь в отделение банка. Ходил в отделение, просидел там полтора часа, ему ничем не помогли. Потом писал в чат, долго не отвечали, ссылаясь на загруженность (это было 17 сентября). Он не мог столько ждать, так как занят был по работе. Вечером снова обратился в чат, тоже ждал больше часа, посылал скрин надписи, которая возникает. Наконец, ответили, попросили написать свои ФИО, через полчаса ответили: банк відмовляє вам в видачі картки. Причину не захотели указать. У человека была плохая кредитная история, он об этом знал и хотел получить карту без кредитного лимита, писал об этом в чате, но это не помогло. Видимо потому, что карта считается кредитной. Почему сразу не ответили, а морочили целый день, непонятно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:59

Октава думаю тут не в кредитном статусе дело. Новичкам вылавали с нулем и писали что ноль навсегда. Видимо тот человек настолько знаменит (скорее всего не только из-за кредитной истории) что банк решил не устанавливать с ним деловые отношения в принципе. Имеет право. Без объяснения причин
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:14

Re: Альфа-Банк

  Oktawa написав:ответили: банк відмовляє вам в видачі картки. Причину не захотели указать.
четыре года не давали,без объяснения причин.Кредитная история чистейшая.Занес 5к грн. на депосчет-выдали таки потом пакетку :wink:
Нарисовали,что я с банком более 2-х лет.Оказалось с Укрсоца еще.
Мизантрóп
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