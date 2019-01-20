Додано: Пон 27 вер, 2021 08:51

Flamingo написав: Oktawa написав: kgromadskiy написав: Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно. Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.

Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент. Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.

Вряд ли. Ведь хам.он же выдавали новичкам и дебетку, а старичкам кредитку с нулем. Для таких карт ИМХО данные из БКИ не важны. Тут ИМХО поичина может быть либо техническая - банк онлайн не может принять какие-то данные по техническим причинам, либо что-то с документами и банку надо их увидеть вживую вместе с их владельцем. Вряд ли. Ведь хам.он же выдавали новичкам и дебетку, а старичкам кредитку с нулем. Для таких карт ИМХО данные из БКИ не важны. Тут ИМХО поичина может быть либо техническая - банк онлайн не может принять какие-то данные по техническим причинам, либо что-то с документами и банку надо их увидеть вживую вместе с их владельцем.

Я пишу о реальном случае. Человек, не клиент банка при оформлении карты после ввода номера телефона получал такую надпись: онлайн не получится, обратитесь в отделение банка. Ходил в отделение, просидел там полтора часа, ему ничем не помогли. Потом писал в чат, долго не отвечали, ссылаясь на загруженность (это было 17 сентября). Он не мог столько ждать, так как занят был по работе. Вечером снова обратился в чат, тоже ждал больше часа, посылал скрин надписи, которая возникает. Наконец, ответили, попросили написать свои ФИО, через полчаса ответили: банк відмовляє вам в видачі картки. Причину не захотели указать. У человека была плохая кредитная история, он об этом знал и хотел получить карту без кредитного лимита, писал об этом в чате, но это не помогло. Видимо потому, что карта считается кредитной. Почему сразу не ответили, а морочили целый день, непонятно.