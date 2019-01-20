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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:25
Amethyst написав: Oktawa написав:
Я просто писала о причине отказа
Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.
Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:27
M-Audio написав: Amethyst написав: Oktawa написав:
Я просто писала о причине отказа
Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.
Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...
Ждите.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:31
jay2004 написав: M-Audio написав: Amethyst написав:
Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.
Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...
Ждите.
Ага и чаще платите дебеткой.
ибо этого бы хотела Алла
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:33
Flamingo написав:
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Ага и чаще платите дебеткой.
ибо этого бы хотела Алла
Забрал с дебетки 40% денег СЕПом - на следующий день Хамон, с КЛ.
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jay2004
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:34
ГеннадийUA написав:
Ультра $ - пополнение в кассе без комиссии, или от суммы зависит?
Дебетові валютні картки без комісії в касі поповнюються
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:35
Oktawa написав: kgromadskiy написав:
Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.
Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.
Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, перевіримо в чому справа
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:36
M-Audio написав: Amethyst написав: Oktawa написав:
Я просто писала о причине отказа
Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.
Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...
Ну мне тож дали Хам-она без КЛ.
Но у меня тут 4 кредитки, с выбранными почти под 0 лимитами.
И депо тут -- ток валюта на сбере перекантовывается
Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
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Amethyst
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:41
Dimonuch написав:
Человеки, безлимитный льготный период на все кроме переводов и снятие налички или есть какой-то подводный булыжник ? Кста, а Новая Почка до сих пор при оплате картой проводит как р2р ?
А вот если я случайно в состоянии аффекта переведу кому-то скажем 1000 грн и до этого было использовано на оплату товаров 2000 грн, то как в этом случае погашаться, чтобы снова быть в льготном ? И заключительный вопрос : намечается поездочка на моря и тут вспомнил про LoungeKey и первый бесплатный вход доступен без выполнения условий, получил карту и вперёд ?
На всі покупки нараховується 0,01% річних. Якщо зробили покупок на 2к, і зробили переказ на 1к, то на 2к нараховуватися буде 0,01% річних, а на 1к - 37% річних. Єдиний мінус, що борг по готівковим операціям погашається в останню чергу (тобто треба повністю погасити борг).
По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:03
Alfa_Bank написав:
По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.
Подскажите пожалуйста по этому вопросу вот еще какой момент - на первый бесплатный проход в лаунж без контроля трат - есть ли какое-то временное ограничение? Например если я карту получил год назад и в лаунж по ней не ходил - пустят ли по такой карте бесплатно год спустя после получения карты?
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Flamingo
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Додано: Пон 27 вер, 2021 12:49
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.
Подскажите пожалуйста по этому вопросу вот еще какой момент - на первый бесплатный проход в лаунж без контроля трат - есть ли какое-то временное ограничение? Например если я карту получил год назад и в лаунж по ней не ходил - пустят ли по такой карте бесплатно год спустя после получения карты?
Меня пускали. Правда, карта была другого банка, а не Аллы.
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Кащей
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