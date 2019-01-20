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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9838983998409841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:25

  Amethyst написав:
  Oktawa написав:Я просто писала о причине отказа

Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:27

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:
  Oktawa написав:Я просто писала о причине отказа

Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...


Ждите.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:31

  jay2004 написав:
  M-Audio написав:
  Amethyst написав:Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...


Ждите.

Ага и чаще платите дебеткой. :mrgreen: ибо этого бы хотела Алла :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:33

  Flamingo написав:[
Ага и чаще платите дебеткой. :mrgreen: ибо этого бы хотела Алла :mrgreen: :mrgreen:


Забрал с дебетки 40% денег СЕПом - на следующий день Хамон, с КЛ.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:34

  ГеннадийUA написав:Ультра $ - пополнение в кассе без комиссии, или от суммы зависит?

Дебетові валютні картки без комісії в касі поповнюються
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:35

  Oktawa написав:
  kgromadskiy написав:Я не клиент банка. При каждой попытке оформить карту Хамелион, через приложение Сенс, после подтверждения телефона и ввода ИНН заканчиваеться сообщением "Он-лайн не получиться. Обратитесь в ближайшее отделенеие банка". Какая причина? Ведь в оделение оформить карту Хамелеон невозмодно.

Это может быть в том случае, когда вам банк отказывает в выдаче карты из-за плохой кредитной истории. Был прецедент.

Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, перевіримо в чому справа
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:36

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:
  Oktawa написав:Я просто писала о причине отказа

Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...

Ну мне тож дали Хам-она без КЛ.
Но у меня тут 4 кредитки, с выбранными почти под 0 лимитами.
И депо тут -- ток валюта на сбере перекантовывается :)
Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:41

  Dimonuch написав:Человеки, безлимитный льготный период на все кроме переводов и снятие налички или есть какой-то подводный булыжник ? Кста, а Новая Почка до сих пор при оплате картой проводит как р2р ?
А вот если я случайно в состоянии аффекта переведу кому-то скажем 1000 грн и до этого было использовано на оплату товаров 2000 грн, то как в этом случае погашаться, чтобы снова быть в льготном ? И заключительный вопрос : намечается поездочка на моря и тут вспомнил про LoungeKey и первый бесплатный вход доступен без выполнения условий, получил карту и вперёд ?

На всі покупки нараховується 0,01% річних. Якщо зробили покупок на 2к, і зробили переказ на 1к, то на 2к нараховуватися буде 0,01% річних, а на 1к - 37% річних. Єдиний мінус, що борг по готівковим операціям погашається в останню чергу (тобто треба повністю погасити борг).

По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:03

  Alfa_Bank написав:По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.

Подскажите пожалуйста по этому вопросу вот еще какой момент - на первый бесплатный проход в лаунж без контроля трат - есть ли какое-то временное ограничение? Например если я карту получил год назад и в лаунж по ней не ходил - пустят ли по такой карте бесплатно год спустя после получения карты?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:49

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:По карткам Visa є велком-період на використання аеропорт-сервісів, тому для першого використання послуги після випуску картки перевірки суми покупок не буде.

Подскажите пожалуйста по этому вопросу вот еще какой момент - на первый бесплатный проход в лаунж без контроля трат - есть ли какое-то временное ограничение? Например если я карту получил год назад и в лаунж по ней не ходил - пустят ли по такой карте бесплатно год спустя после получения карты?


Меня пускали. Правда, карта была другого банка, а не Аллы.
Кащей
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