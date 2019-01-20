Уже через 5 дней можно пробовать
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:06
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:14
Вы знаете, лично у меня был такой случай: персмен подала заявку на выдачу кредитной карты по окончанию срока старой и получила ответ банка: банк отказывает в выдаче кредитной карты. Я, конечно удивилась, попросила ещё раз сделать заявку и снова отказ. Стоит заметить, что старую карту я получала будучи официально трудоустроенной и имея высокий белый доход, видимо поэтому на ней был большой кредлимит. Клиент банка более 10 лет, постоянно держу депозиты, в том числе в валюте на длительные сроки (в банке имеются копии моих деклараций о доходах за последние 10 лет- предоставляла в качестве подтверждения источника средств, размещаемых на депозитах), хорошая кредитная история (900) А на момент получения новой официально не работала чуть больше года. Просила небольшой кредлимит, несоизмеримый с суммой долгосрочного депозита, но нет. И только после обращения за помощью к бывшему офпреду Юлии, вопрос решился чуть ли на следующий день. Причём дали такой же кредлимит, как и на старой. Причину отказа так и не озвучили, сослались на сбой в программе. Почему-то думаю, что причина в отсутствии официального трудоустройства. Что это, если не формальный подход?
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:18
Re: Альфа-Банк
похожий случай, пробовал лет 5 назад получить их карту - не дали. просил карту с любой минимальной суммой (помню там все акции были именно на кредитку привязаны) история идеальная, с того времени куча денег прошло через более лояльные банки.
Вот так получается банк сам себя наказывает.
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:20
кстати, а в сенсе нет сохранения своих карт?
после моно дюже неудобно их выискивать, копировать и тд. Юзабильность страдает - пользователь убегает
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:25
Re: Альфа-Банк
Starter, нет.
Используйте функцию сбора денег по ссылке и сохранение карт в Google Pay.
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:25
Re: Альфа-Банк
А мож вы как-то связаны с Публичными Лицами/деятелями, с АТО, с переселенцами, Крымом, Донбассом? Чот мне кажется, шо оттуда косяки Алки (и не только) растут
Еще может быть и затык с Анкетой, часто народ понаразмещает в банке депозитофф на поллимона, а в анкете не укажет ни свои хаты, ни яхты, ни даже лисапет. Вернее, просто подмахнет анкетку, шо менагер с потолка заполнил
А ото, шо вы приносите потом выписки из налоХовой НИКАК в Анкету не попадает. Оно действует ТОЛЬКО на момент открытия текущего депо, а для следующего ОПЯТЬ запросят подобные доки
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:47
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:09
Oktawa
точно не в отсутствии официального трудоустройства.
Тоже с 2017г. депо в Альфе до ... в общем еще долго (больше фонда), офиц работа (в т.ч. как дов лицо у юр лица по Альфе)
кред лимит -0,
два раза предлагали 200т.г., оба раза я заполнила их анкету, оба раза сказали - в этот раз ваша заявка на кред.лимит не удовлетворена, обратитесь через 5 дней, снова вопрос зачем (просится другое слово).
зачем (хочется вставить другое слово) предлагать эти 200т.г., если не дают ничего, а только забирают время на заполнение этих заявок?
Востаннє редагувалось vililit в Пон 27 вер, 2021 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:09
Amethyst Нет, с вышеперечисленным не связана от слова совсем. А если бы даже и была связана, почему тогда, когда разобрались кто есть кто, карту выдали? Думаю у них в их внутренней инструкции перечислены причины отказа в выдаче кредитной карты, такие как плохая кредитная история, отсутствие официального трудоустройства- и не учитывается те факты, что клиент имеет депозиты в их банке со сроком окончания 2024-2025 годы, а также в других банках и в их же обновлённом опроснике указывал свой доход, включая проценты от депозитов и т.п. и месячная сумма этого дохода была даже больше, чем желаемый размер кредлимита.
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:51
Re: Альфа-Банк
Хм. Я считаю, шо Алка одна из лояльных банок с выдачей кредлима.
У меня много корешей до войны получили лимиты от 1 до 5К будучи без КИ, но с работой. В течение полугода им долили легко до 10..15К. А на сегодня (до 10лет с Алкой) у них лимиты под 100К..150К только у Алки не считая др. банков. Причем Алка оч. активно доливает лимит, если клиент запрашивает лимиты в др. банках (видно в УБКИ или ПВБКИ)
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