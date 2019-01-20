Додано: Пон 27 вер, 2021 13:14

Amethyst написав: Oktawa написав: Я просто писала о причине отказа Я просто писала о причине отказа

Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она. Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Вы знаете, лично у меня был такой случай: персмен подала заявку на выдачу кредитной карты по окончанию срока старой и получила ответ банка: банк отказывает в выдаче кредитной карты. Я, конечно удивилась, попросила ещё раз сделать заявку и снова отказ. Стоит заметить, что старую карту я получала будучи официально трудоустроенной и имея высокий белый доход, видимо поэтому на ней был большой кредлимит. Клиент банка более 10 лет, постоянно держу депозиты, в том числе в валюте на длительные сроки (в банке имеются копии моих деклараций о доходах за последние 10 лет- предоставляла в качестве подтверждения источника средств, размещаемых на депозитах), хорошая кредитная история (900) А на момент получения новой официально не работала чуть больше года. Просила небольшой кредлимит, несоизмеримый с суммой долгосрочного депозита, но нет. И только после обращения за помощью к бывшему офпреду Юлии, вопрос решился чуть ли на следующий день. Причём дали такой же кредлимит, как и на старой. Причину отказа так и не озвучили, сослались на сбой в программе. Почему-то думаю, что причина в отсутствии официального трудоустройства. Что это, если не формальный подход?