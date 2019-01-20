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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9840984198429843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:39

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.


Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США? :shock:
V2
4
 
Повідомлень: 7180
З нами з: 03.07.09
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  #<1 ... 9840984198429843
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