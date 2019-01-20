Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.
Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США?