Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.
Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США?
Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.
Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США?
Якщо діти старше 2-4 років то буде платний прохід.
Flamingo написав:Интересно представитель банка не видит этот вопрос - viewtopic.php?p=5304181#p5304181 или просто игнорит . Вообще вынужден признать, что качество поддержки на этой ветке очень упало
Це не підтримка Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport Підтримка в контакт-центрі Альфа-Банку за номером 0800 50 20 50 або 3344 безкоштовно. Проґавили ваше питання: По Visa: При першому використанні кожного сервісу перевірка покупок не виконується (обмеження у часі до першого використання немає). Він надається по кожній картці (новій/перевипущеній) окремо. По MasterCard: Перевірка суми покупок не здійснюється в перші 37 днів з моменту реєстрації картки в сервісі. Він надається по кожній картці (новій/перевипущеній) окремо. Скористатися умовою можна раз на добу по кожній з послуг (як під час Welcome-періоду, так і після його закінчення).
наконец удалось оформить хамон с небольшим КЛ новому родственнику. Видеочат как по мне прошел идеально и навскидку занял минут 10 - простенький опрос гестапо и около 7 фоток. Здесь пугали рассказами о сбоях и 30-40 мин. 7 андроид на соньке и 4G вполне себе справились.
Ромасик все что я хотел сказать я уже написал. Перечитайте все написанное вместе, а не вырывайте фразы из контекста. Мне добавить нечего. Просто наличие просрочки обычно для банков не является причиной чтобы открыть даже дебетную карту. Для этого нужно что-то еще