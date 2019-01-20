RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9840984198429843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:39

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.


Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США? :shock:
V2
4
 
Повідомлень: 7180
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:55

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.


Тобто, по Хамелеону виходить - батьки безоплатно, діти з батьками за 32 дол. США? :shock:

Якщо діти старше 2-4 років то буде платний прохід.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10911
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:35

Re: Альфа-Банк

Интересно представитель банка не видит этот вопрос - viewtopic.php?p=5304181#p5304181 или просто игнорит ;).
Вообще вынужден признать, что качество поддержки на этой ветке очень упало :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7069
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:54

  Flamingo написав:Интересно представитель банка не видит этот вопрос - viewtopic.php?p=5304181#p5304181 или просто игнорит ;).
Вообще вынужден признать, что качество поддержки на этой ветке очень упало :(

Це не підтримка :wink:
Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport
Підтримка в контакт-центрі Альфа-Банку за номером 0800 50 20 50 або 3344 безкоштовно.
Проґавили ваше питання:
По Visa:
При першому використанні кожного сервісу перевірка покупок не виконується (обмеження у часі до першого використання немає).
Він надається по кожній картці (новій/перевипущеній) окремо.
По MasterCard:
Перевірка суми покупок не здійснюється в перші 37 днів з моменту реєстрації картки в сервісі.
Він надається по кожній картці (новій/перевипущеній) окремо.
Скористатися умовою можна раз на добу по кожній з послуг (як під час Welcome-періоду, так і після його закінчення).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10911
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:00

наконец удалось оформить хамон с небольшим КЛ новому родственнику. Видеочат как по мне прошел идеально и навскидку занял минут 10 - простенький опрос гестапо и около 7 фоток. Здесь пугали рассказами о сбоях и 30-40 мин.
7 андроид на соньке и 4G вполне себе справились.
Ромасик
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 30.03.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 276 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:05

  Flamingo написав:Ну вот вам и причина. Дело не в кредитной истории. ...

  Oktawa написав:был прецедент с Приватбанком: банк незаконно применил штрафные санкции за просрочку кредита, игнорируя
...
Человек подал в суд на банк и вот тянется до сих пор

вы хотите сказать, что эта открытая просрочка не светится в КИ?
Ромасик
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 30.03.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 276 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:08

Ромасик все что я хотел сказать я уже написал. Перечитайте все написанное вместе, а не вырывайте фразы из контекста. Мне добавить нечего. Просто наличие просрочки обычно для банков не является причиной чтобы открыть даже дебетную карту. Для этого нужно что-то еще
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7069
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:13

Flamingo, дебетную да, согласен.
Хотя если считать, что банк КИ не интересовала, то судебные разбирательства он и подавну не осилит. Это же не юрик.
Ромасик
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 30.03.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 276 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 9840984198429843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, miltador, ramaz, Valeriy237 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1990, 1991, 1992
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19913 3025418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 18:34
jay2004
Банк Восток 1 ... 71, 72, 73
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
729 579206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 17:27
Чорний Ворон
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4969, 4970, 4971
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49702 6782537
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 15:35
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2247)
27.09.2021 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.