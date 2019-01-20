Додано: Пон 27 вер, 2021 19:48

Alfa_Bank написав: Це не підтримка

Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport Це не підтримкаПідтримка в чаті:

Рекомендую тщательнее анализировать и проверять то, что Вы пишете. Приведенная Вами ссылка не открывается со смартфонов, браузер которых работает в мобильном режиме. Чтобы увидеть ее, нужно перевести браузер в режим просмотра полной версии (компьютерный). Т.о. Вы посылаете владельцев смартфонов, которым адресована эта ссылка, на ресурс, разработанный (предназначенный) для компьютеров, а не смартфонов, и это уже отчасти говорит о качестве поддержки (какая поддержка, такой и ресурс).Но и это еще не все, т.к. по указанной Вами ссылке никакой поддержки нет, а есть реклама и навязывание Вашего мобильного приложения Сенс. Понятно, что у Вас сейчас почти вся деятельность банка свернута и подчинена продвижению указанного продукта. Очевидно, что банк хочет через него достичь какие-то цели (возможно стратегические), это его право, хотя лично у меня есть в этой части сомнения. Но нередко цели клиентов (например, получить ответ на вопрос удобным для них способом и у того, у кого они хотят) не совпадают с целями банка. В таких случаях упорное навязывание им не того, что они хотят, может приводить к непринятию или даже отвращению к тому, что им навязывают. Т.е. тут важно не перебарщивать, т.к. упоминание при каждом удобном случае (где нужно и не нужно) слова сенс может приводить к раздражению и нежелательным для банка ассоциациям, например, таким как нон-сенс.Уверен, что в банке есть люди, понимающие это и в т.ч. реальные пользовательские ценности (а не просто сыплющие терминами UX, UI и т.д.). Но все же данное замечание применительно к этому случаю показалось мне уместным. Если, конечно, банк не хочет получить тот нежелательный эффект, о котором я говорил выше, а я уверен, что он не хочет его получить.Если что, то вышеописанный эфект наблюдался со смартфона Мейзу с Андроидом. Кроме того не надо мне доказывать, что поддержка в чате сенса лучшее, что может быть, и все клиенты просто спят и видят ее. Наверное, если бы это было так, то Вас бы тут ни о чем не спрашивали.