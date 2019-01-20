Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 21:06
Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Додано: Пон 27 вер, 2021 21:12
За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
Додано: Пон 27 вер, 2021 21:57
Re: Альфа-Банк
халява с рассрочками заканчивается 30.09?
нашел такую акцию - осталось 4 дня...
Додано: Пон 27 вер, 2021 22:19
Додано: Пон 27 вер, 2021 22:19
Дык и я не жалуюсь, а просто делюсь своими наблюдениями. Причем из лучших побуждений. Может это не всем понятно, но то таке. Желаю банку и его команде по разработке мобильного приложения успеха. А то, что одна и та же ссылка в 3-х разных ситуациях ведет себя по разному, прикольно.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 27 вер, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 вер, 2021 22:24
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