RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9841984298439844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:06

Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Карамболь
 
Повідомлень: 631
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:12

  Alfa_Bank написав:Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport
.

За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
  Alfa_Bank написав:Це не підтримка :wink:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7074
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:57

Re: Альфа-Банк

халява с рассрочками заканчивается 30.09?

нашел такую акцию - осталось 4 дня...
Shaman
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 29.09.19
Подякував: 140 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:19

  Flamingo написав:ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме

Надо их наказать за то, что приучили к плохому :twisted:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:19

  Striker написав:newbie, у меня по этой ссылке вообще открывается Sense SUPER APP, но я не жалуюсь. :lol:

Дык и я не жалуюсь, а просто делюсь своими наблюдениями. Причем из лучших побуждений. Может это не всем понятно, но то таке. Желаю банку и его команде по разработке мобильного приложения успеха. А то, что одна и та же ссылка в 3-х разных ситуациях ведет себя по разному, прикольно.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 27 вер, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:24

  Flamingo написав: Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
  Alfa_Bank написав:Це не підтримка :wink:

Таки да. Плюс некоторым не нравится, когда их куда-то загоняют, где им к тому же не лучше.
newbie
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 23:29

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  M-Audio написав:
  Amethyst написав:[quote="5304112:Oktawa"]Я просто писала о причине отказа

Думаю клиенту стоит открыть сначала пакетную, т.о. став клиентом. Разместить депо от 5К, хотят бы на сбере. И потом через 30..40дн получить таки Хам-она.

Хы-хы, клиент уже много лет, депо под фонд, а хамелеон предлагают с нулевым лимитом...

Ну мне тож дали Хам-она без КЛ.
Но у меня тут 4 кредитки, с выбранными почти под 0 лимитами.
И депо тут -- ток валюта на сбере перекантовывается :)
Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю[/quote]Интересно чем закончится
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9841984298439844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 72, 73, 74
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
731 579531
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 22:02
wildlynx
Идея Банк 1 ... 1991, 1992, 1993
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19922 3026049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 20:38
Flamingo
А-Банк 1 ... 1937, 1938, 1939
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19388 3065077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 18:55
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98437)
28.09.2021 00:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.