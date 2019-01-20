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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 07:42
Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:44
Shaman написав:
халява с рассрочками заканчивается 30.09?
нашел такую акцию - осталось 4 дня...
В додатку з 01/10 акцію буде продовжено. Граничної дати, коли акції буде повністю завершена ще немає
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:45
help@alfabank.kiev.ua
kgromadskiy написав:Alfa_Bank
Не можу написати Вам в особисті повідомлення "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП.". Дайте будьласка адресу ел. пошти або яким чином повідомити ПІБ та ІПН?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:48
2XL написав:
Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:50
Flamingo написав:
За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
Alfa_Bank написав:
Це не підтримка
Ми вам завжди готові допомогти будь-де і де б ви не звернулися до нас - обов'язково будете почуті, ваше питання просто випадково пропустили
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:13
Alfa_Bank написав:
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати
А що з моєю ситуацією? Вже тиждень пройшов, як я написав вам свої дані в повідомленні. Відповіді до сих пір немає.
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