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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9842984398449845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:42

  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:44

  Shaman написав:халява с рассрочками заканчивается 30.09?

нашел такую акцию - осталось 4 дня...


В додатку з 01/10 акцію буде продовжено. Граничної дати, коли акції буде повністю завершена ще немає
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:45

  kgromadskiy написав:Alfa_Bank Не можу написати Вам в особисті повідомлення "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП.". Дайте будьласка адресу ел. пошти або яким чином повідомити ПІБ та ІПН?

help@alfabank.kiev.ua
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:48

  2XL написав:Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю


Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:50

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport
.

За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
  Alfa_Bank написав:Це не підтримка :wink:


Ми вам завжди готові допомогти будь-де і де б ви не звернулися до нас - обов'язково будете почуті, ваше питання просто випадково пропустили :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:13

  Alfa_Bank написав:Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати :)

А що з моєю ситуацією? Вже тиждень пройшов, як я написав вам свої дані в повідомленні. Відповіді до сих пір немає.
Striker
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  #<1 ... 9842984398449845
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