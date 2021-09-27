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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 07:42
Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:44
Shaman написав:
халява с рассрочками заканчивается 30.09?
нашел такую акцию - осталось 4 дня...
В додатку з 01/10 акцію буде продовжено. Граничної дати, коли акції буде повністю завершена ще немає
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:45
help@alfabank.kiev.ua
kgromadskiy написав:Alfa_Bank
Не можу написати Вам в особисті повідомлення "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП.". Дайте будьласка адресу ел. пошти або яким чином повідомити ПІБ та ІПН?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:48
2XL написав:
Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати
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Додано: Вів 28 вер, 2021 07:50
Flamingo написав:
За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
Alfa_Bank написав:
Це не підтримка
Ми вам завжди готові допомогти будь-де і де б ви не звернулися до нас - обов'язково будете почуті, ваше питання просто випадково пропустили
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:13
Alfa_Bank написав:
Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати
А що з моєю ситуацією? Вже тиждень пройшов, як я написав вам свої дані в повідомленні. Відповіді до сих пір немає.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:02
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
Здравствуйте Альфабанк. Тоже вчера в 19:36 отправила платёжик и тоже до получателя не дошло до сих пор. Вы уж проверьте всё-таки ещё раз отправку пожалуйста
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Кассандра
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:16
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
Здравствуйте Альфабанк. Тоже вчера в 19:36 отправила платёжик и тоже до получателя не дошло до сих пор. Вы уж проверьте всё-таки ещё раз отправку пожалуйста
Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40
Alfa_Bank уже один раз такое было, что платежи вроде бы как бы и отправлены были, но произошла их несанкционированная выгрузка и алла их отправляла по новой. Юля тогда честно про это сказала и признала проблему на стороне банка. Тем более что есть ещё жалобы от других форумчан
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Кассандра
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:50
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:
Добрый вечер Alfa_Bank
!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...
Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
Извините, но Вы не проверив вопрос, написали мягко говоря неправду про отправку платежей... По моей информации от источника в банке, которому я доверяю, в банке вчера был сбой процессинга и платежи были отправлены только сегодня после 9-ти утра
... И это уже происходит не в первый раз... Поэтому вам как Офпреду Банка нужно честно признать эту проблему, определить сроки её исправления, определить форму сатисфакции пострадавшим в результате этого инцидента и выплатить её в виде орехов или любой другой форме сорри-бонусов... И я полагаю, что вам стоит почаще посещать ветку для более оперативной помощи попавшим в беду форумчанам... дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы - Светлана, Виктория и Юлия в этом вопросе... Ничего личного и спасибо за понимание
ps Отправленный вчера платёж поступил в банк получатель сегодня в 10:49
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Карамболь
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