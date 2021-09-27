RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9843984498459846>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:42

  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:44

  Shaman написав:халява с рассрочками заканчивается 30.09?

нашел такую акцию - осталось 4 дня...


В додатку з 01/10 акцію буде продовжено. Граничної дати, коли акції буде повністю завершена ще немає
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:45

  kgromadskiy написав:Alfa_Bank Не можу написати Вам в особисті повідомлення "Ваш тип облікового запису на нашому форумі поки що не дозволяє розміщувати ПП.". Дайте будьласка адресу ел. пошти або яким чином повідомити ПІБ та ІПН?

help@alfabank.kiev.ua
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:48

  2XL написав:Вот попросил ПерсМена пограться с лимитами на Рэде, мож чо и накудесничает с Хам-ом то. Ждю


Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати :)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 07:50

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Підтримка в чаті: https://hi.alfabank.ua/newchatsupport
.

За информацию по лаунжам спасибо. Прояснили.
По поддержке - кликая на приведенную вами ссылку меня перебрасывает в Гугл плэй где предлагается мне загрузить сенс, который у меня уже есть. Я так понимаю таким образом вы как бы намекаете что спрашивать надо там? В чате? Осмелюсь заметить что на мой взгляд уровень подготовки там операторов довольно не высок. В частности буквально на днях при заказе доп.карт к хам.ону оператор сообщила мне что доп.карты не бесплатны - для их заказа надо чтобы на счете было по 50 грн. на каждую допку. Пришлось ей указать пункт тарифов хам.она где речь идет о бесплатности допок. Это я к тому что ваши предшественницы приучили местных посетителей именно к ВЫСОКОМУ уровню ПОДДЕРЖКИ именно на форуме. Он реально был выше чем поддержка банка по телефону и в чатах мобайла и сенса. Вот поэтому я и возможно многие другие форумчане еще не свыклись с мыслю что уже
  Alfa_Bank написав:Це не підтримка :wink:


Ми вам завжди готові допомогти будь-де і де б ви не звернулися до нас - обов'язково будете почуті, ваше питання просто випадково пропустили :(
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10916
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:13

  Alfa_Bank написав:Якщо не вдастся через менеджера, то напишіть в особисті нам, подивимося вашу ситуацію і що можна придумати :)

А що з моєю ситуацією? Вже тиждень пройшов, як я написав вам свої дані в повідомленні. Відповіді до сих пір немає.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1924 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
25
11
24
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:02

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів

Здравствуйте Альфабанк. Тоже вчера в 19:36 отправила платёжик и тоже до получателя не дошло до сих пор. Вы уж проверьте всё-таки ещё раз отправку пожалуйста
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:16

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів

Здравствуйте Альфабанк. Тоже вчера в 19:36 отправила платёжик и тоже до получателя не дошло до сих пор. Вы уж проверьте всё-таки ещё раз отправку пожалуйста

Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 05.05.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:40

Alfa_Bank уже один раз такое было, что платежи вроде бы как бы и отправлены были, но произошла их несанкционированная выгрузка и алла их отправляла по новой. Юля тогда честно про это сказала и признала проблему на стороне банка. Тем более что есть ещё жалобы от других форумчан
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:50

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів

Извините, но Вы не проверив вопрос, написали мягко говоря неправду про отправку платежей... По моей информации от источника в банке, которому я доверяю, в банке вчера был сбой процессинга и платежи были отправлены только сегодня после 9-ти утра... И это уже происходит не в первый раз... Поэтому вам как Офпреду Банка нужно честно признать эту проблему, определить сроки её исправления, определить форму сатисфакции пострадавшим в результате этого инцидента и выплатить её в виде орехов или любой другой форме сорри-бонусов... И я полагаю, что вам стоит почаще посещать ветку для более оперативной помощи попавшим в беду форумчанам... дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы - Светлана, Виктория и Юлия в этом вопросе... Ничего личного и спасибо за понимание
ps Отправленный вчера платёж поступил в банк получатель сегодня в 10:49
Карамболь
 
Повідомлень: 632
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9843984498459846>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BVA1, Google Adsense [Bot], Hotab, Intento, kostya77, ramaz, WachtAmRhein і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1993, 1994, 1995
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19940 3026940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 12:06
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4969, 4970, 4971
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49703 6783198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 11:37
KVV
А-Банк 1 ... 1938, 1939, 1940
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19392 3065523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 11:16
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19940)
28.09.2021 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron