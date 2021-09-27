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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9843984498459846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:03

  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43

Re: Альфа-Банк

Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка :idea:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:55

  Kalgan написав:Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка :idea:

Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал? :)
Та дело ж не в них.
Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:07

Re: Альфа-Банк

BVA1 написав: В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?
stryzhko
 
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