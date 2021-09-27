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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:03
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43
Re: Альфа-Банк
Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54
Re: Альфа-Банк
Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:55
Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал?
Та дело ж не в них.
Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:07
Re: Альфа-Банк
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?
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