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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:03
Amethyst написав:
Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7
Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.
"Єто какой-то позор"©
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43
Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ
, которые затрагивали процесинг банка
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Kalgan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54
Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
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BVA1
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:55
Kalgan написав:
Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ
, которые затрагивали процесинг банка
Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал?
Та дело ж не в них.
Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика
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Amethyst
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:07
BVA1 написав: В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?
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stryzhko
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:09
stryzhko написав:
BVA1 написав: В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?
Сенса никогда не было и не будет. Пользую обычный телефон (звонилка). И я же писал, что перевожу в ПУМБ онлайн. При чем здесь Сенс???
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BVA1
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:28
KVV написав: Amethyst написав:
Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7
Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.
"Єто какой-то позор"©
Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:37
BVA1 написав:
Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Может, представитель прокомментирует?
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BVA1
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:43
BVA1 написав: BVA1 написав:
Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Может, представитель прокомментирует?
Побороть удалось при помощи поддержки Альфы. Они видят эти СМСки и мне сказали код. Только так и удалось провести перевод. Скорее всего проблема на стороне Альфы...
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BVA1
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48
Alfa_Bank написав: KVV написав: Amethyst написав:
Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7
Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.
"Єто какой-то позор"©
Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення
Вы или стали в позу страуса ( головой в песок) или нагло врёте! У вас с десяток сообщений, начиная с 22:06 27 сентября, о том что вечерние и ночные сэпы не отправлялись. Проблема была ликвидирована после 9-ти утра сегодня. Сегодня проблем с утра не было - не наводите тень на плетень! Вместо того чтобы признать проблемы на стороне банка, вы начинаете юлить.
Да, до Юли вам ещё далеко
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Кассандра
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