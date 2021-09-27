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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9844984598469847>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:03

  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43

Re: Альфа-Банк

Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка :idea:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:55

  Kalgan написав:Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка :idea:

Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал? :)
Та дело ж не в них.
Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:07

Re: Альфа-Банк

BVA1 написав: В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:09

  stryzhko написав:
BVA1 написав: В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Проблем нема, бо приходять тепер не смс, а пуш в Сенс. Якщо він встановлений, то може там і проблема в парі з ПО смарта, а не оператор?

Сенса никогда не было и не будет. Пользую обычный телефон (звонилка). И я же писал, что перевожу в ПУМБ онлайн. При чем здесь Сенс???
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:28

  KVV написав:
  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©

Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:37

  BVA1 написав:Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?

Может, представитель прокомментирует?
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:43

  BVA1 написав:
  BVA1 написав:Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?

Может, представитель прокомментирует?

Побороть удалось при помощи поддержки Альфы. Они видят эти СМСки и мне сказали код. Только так и удалось провести перевод. Скорее всего проблема на стороне Альфы...
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:48

  Alfa_Bank написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©

Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення

Вы или стали в позу страуса ( головой в песок) или нагло врёте! У вас с десяток сообщений, начиная с 22:06 27 сентября, о том что вечерние и ночные сэпы не отправлялись. Проблема была ликвидирована после 9-ти утра сегодня. Сегодня проблем с утра не было - не наводите тень на плетень! Вместо того чтобы признать проблемы на стороне банка, вы начинаете юлить.
Да, до Юли вам ещё далеко :twisted:
Кассандра
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