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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9844984598469847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:58

  BVA1 написав:
  BVA1 написав:
  BVA1 написав:Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?

Может, представитель прокомментирует?

Побороть удалось при помощи поддержки Альфы. Они видят эти СМСки и мне сказали код. Только так и удалось провести перевод. Скорее всего проблема на стороне Альфы...

небойсь речь про лукапы с 0й суммой?
Так Сенс их не отображает в пушах :evil:
Но они видны в Хистори сообщений в Мобайле, ну и Чат их видит.
Юзайте Мобайл, в нём сенсу больше :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:04

Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:18

  BVA1 написав:Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???

Не понял
Толкали из Мумбы, а ловите СМСку у Алки?
Или таки тянули в Мумбе из Алки, и тогда Алкина СМСка Лукапа с 0м не передается ОпСоСом :( Но она отображается в Хистори Мобайла.

Ну а шо делать? :D :D
У меня тож нопочный финтел, но я в смарте поглядываю за Хистори в Мобайле :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 901
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:20

  Alfa_Bank написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©

Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення

Я вижу вы пропускаете неудобные для вас вопросы... или это у вас такая тактика? и в чём тогда заключается ваша помощь и поддержка? ananikola13, KVV, Аметист, Кассандра... нужно ли продолжать? Да и на мой пост у вас не хватило духу ответить потому что там поднимался вопрос о компенсации неудобст пострадавшим от вечернего сбоя процессинга аллы ... А задержки с 9 до 10 утра никакой не было... просто к утренним платежам добавились вечерние и ночные, вот и всё...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:26

  Amethyst написав:
  BVA1 написав:Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???

Не понял
Толкали из Мумбы, а ловите СМСку у Алки?
Или таки тянули в Мумбе из Алки, и тогда Алкина СМСка Лукапа с 0м не передается ОпСоСом :( Но она отображается в Хистори Мобайла.

Ну а шо делать? :D :D
У меня тож нопочный финтел, но я в смарте поглядываю за Хистори в Мобайле :mrgreen:

Тянул в ПУМБонлайн с карты Вайт Аллы и на крайнем этапе жду СМСку с кодом, кот. не приходит. Такого раньше не было. Я не знаю от кого должна быть эта СМСка, но, по логике, от Аллы. Раньше приходила СМСка с кодом в 4-5 цифр. Сейчас код 8 цифр. И еще, после всех мытарств, после входа в Майальфабанк, появилось окошко с требованием подтвердить фин номер. Вопрос, зачем? Это лишний раз подтверждает, что проблема на стороне Альфы. Я, разумеется, подтвердил еще раз номер. Посмотрим, поможет это или нет.
BVA1
 
Повідомлень: 938
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