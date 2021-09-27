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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9844984598469847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:58

  BVA1 написав:
  BVA1 написав:
  BVA1 написав:Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?

Может, представитель прокомментирует?

Побороть удалось при помощи поддержки Альфы. Они видят эти СМСки и мне сказали код. Только так и удалось провести перевод. Скорее всего проблема на стороне Альфы...

небойсь речь про лукапы с 0й суммой?
Так Сенс их не отображает в пушах :evil:
Но они видны в Хистори сообщений в Мобайле, ну и Чат их видит.
Юзайте Мобайл, в нём сенсу больше :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:04

Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:18

  BVA1 написав:Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???

Не понял
Толкали из Мумбы, а ловите СМСку у Алки?
Или таки тянули в Мумбе из Алки, и тогда Алкина СМСка Лукапа с 0м не передается ОпСоСом :( Но она отображается в Хистори Мобайла.

Ну а шо делать? :D :D
У меня тож нопочный финтел, но я в смарте поглядываю за Хистори в Мобайле :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 901
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:20

  Alfa_Bank написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:Даа, мой ночной СЭП тож не дошел ни ночью, ни вот утром.
Похоже Алка седня до обеда ток начнет руцями разгребать завалы типа 23/7 :mrgreen:

Вчорашній нічний потяг в 22:53 приїхав сьогодні в 10:35.

"Єто какой-то позор"©

Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення

Я вижу вы пропускаете неудобные для вас вопросы... или это у вас такая тактика? и в чём тогда заключается ваша помощь и поддержка? ananikola13, KVV, Аметист, Кассандра... нужно ли продолжать? Да и на мой пост у вас не хватило духу ответить потому что там поднимался вопрос о компенсации неудобст пострадавшим от вечернего сбоя процессинга аллы ... А задержки с 9 до 10 утра никакой не было... просто к утренним платежам добавились вечерние и ночные, вот и всё...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:26

  Amethyst написав:
  BVA1 написав:Amethyst
Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???

Не понял
Толкали из Мумбы, а ловите СМСку у Алки?
Или таки тянули в Мумбе из Алки, и тогда Алкина СМСка Лукапа с 0м не передается ОпСоСом :( Но она отображается в Хистори Мобайла.

Ну а шо делать? :D :D
У меня тож нопочный финтел, но я в смарте поглядываю за Хистори в Мобайле :mrgreen:

Тянул в ПУМБонлайн с карты Вайт Аллы и на крайнем этапе жду СМСку с кодом, кот. не приходит. Такого раньше не было. Я не знаю от кого должна быть эта СМСка, но, по логике, от Аллы. Раньше приходила СМСка с кодом в 4-5 цифр. Сейчас код 8 цифр. И еще, после всех мытарств, после входа в Майальфабанк, появилось окошко с требованием подтвердить фин номер. Вопрос, зачем? Это лишний раз подтверждает, что проблема на стороне Альфы. Я, разумеется, подтвердил еще раз номер. Посмотрим, поможет это или нет.
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:19

  Карамболь написав:И я полагаю, что вам стоит почаще посещать ветку для более оперативной помощи попавшим в беду форумчанам... дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы - Светлана, Виктория и Юлия в этом вопросе...

Уже сказали, что тут будет "зеркало" чатика в приложении, и то "в свободное время"
И предоставлять тут (на форуме) "уровень" - "не приоритетно".

Т.е. не чатик поднимется до "уровня" местных офпредов (бывших) - а местный офпред опустится до уровня чатика в приложении (и то "это не точно")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:50

  Alfa_Bank написав:
  KVV написав:
  Amethyst написав:
Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення

Я вижу вы пропускаете неудобные для вас вопросы... или это у вас такая тактика? и в чём тогда заключается ваша помощь и поддержка?

Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:11

  Amethyst написав:
  Kalgan написав:Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка :idea:

Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал? :)
Та дело ж не в них.
Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика :mrgreen:

нет, запланированые заранее регламентные работы.

27 вересня з 03:00 до 05:00 проводимо технічні роботи по оновленню IT-систем банку, тому в цей час недоступні або обмежені ряд послуг та сервісів банку:

інтернет-банк My Alfa-Bank;
мобільний банк Alfa-Mobile;
цифровий банк Sense SuperApp;
смс-сервіс 3344;
сервіс "Ок. Альфа!";
сервіс Бізнес-картка;
поповнення карток через Alfa-Smart-Pay;
поповнення рахунків/карток та погашення кредитів в банкоматі з функцією поповнення cash-in;
погашення кредитів в терміналах самообслуговування (Easy Pay/City 24/Приват та інші).

на сайте про них писали заранее
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:19

Ну так вечером 27 сентября это уже явно ПОСЛЕ этих работ c 3 до 5 утра 27 сентября а не ДО ;)
Flamingo
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