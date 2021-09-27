BVA1 написав:Сегодня при пополнении карты ПУМБа с карты Альфы в ПУМБ онлайн столкнулся с такой проблемой. На завершающем этапе перевода не приходят СМС ки с кодом. Поддержки двух банков перекидают проблему друг на друга. В Альфе вообще одна "адекватная" сказала, что это мой оператор виноват. У кого то еще были такие проблемы? Как побороли?
Может, представитель прокомментирует?
Побороть удалось при помощи поддержки Альфы. Они видят эти СМСки и мне сказали код. Только так и удалось провести перевод. Скорее всего проблема на стороне Альфы...
небойсь речь про лукапы с 0й суммой? Так Сенс их не отображает в пушах Но они видны в Хистори сообщений в Мобайле, ну и Чат их видит. Юзайте Мобайл, в нём сенсу больше
Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення
Я вижу вы пропускаете неудобные для вас вопросы... или это у вас такая тактика? и в чём тогда заключается ваша помощь и поддержка? ananikola13, KVV, Аметист, Кассандра... нужно ли продолжать? Да и на мой пост у вас не хватило духу ответить потому что там поднимался вопрос о компенсации неудобст пострадавшим от вечернего сбоя процессинга аллы ... А задержки с 9 до 10 утра никакой не было... просто к утренним платежам добавились вечерние и ночные, вот и всё...
BVA1 написав:Amethyst Какой Сенс или мобайл??? Я переводил в ПУМБ онлайн!!! Или у меня при возбуждении ПУМБ онлайн возбуждается и Сенс автоматом???
Не понял Толкали из Мумбы, а ловите СМСку у Алки? Или таки тянули в Мумбе из Алки, и тогда Алкина СМСка Лукапа с 0м не передается ОпСоСом Но она отображается в Хистори Мобайла.
Ну а шо делать? У меня тож нопочный финтел, но я в смарте поглядываю за Хистори в Мобайле
Тянул в ПУМБонлайн с карты Вайт Аллы и на крайнем этапе жду СМСку с кодом, кот. не приходит. Такого раньше не было. Я не знаю от кого должна быть эта СМСка, но, по логике, от Аллы. Раньше приходила СМСка с кодом в 4-5 цифр. Сейчас код 8 цифр. И еще, после всех мытарств, после входа в Майальфабанк, появилось окошко с требованием подтвердить фин номер. Вопрос, зачем? Это лишний раз подтверждает, что проблема на стороне Альфы. Я, разумеется, подтвердил еще раз номер. Посмотрим, поможет это или нет.
Карамболь написав:И я полагаю, что вам стоит почаще посещать ветку для более оперативной помощи попавшим в беду форумчанам... дабы не понижать ту высокую планку поддержки и доверия к вашему направления сервиса, которую держали ваши предшественницы - Светлана, Виктория и Юлия в этом вопросе...
Уже сказали, что тут будет "зеркало" чатика в приложении, и то "в свободное время" И предоставлять тут (на форуме) "уровень" - "не приоритетно".
Т.е. не чатик поднимется до "уровня" местных офпредов (бывших) - а местный офпред опустится до уровня чатика в приложении (и то "это не точно")
Amethyst написав: Сьогодні з 09 до 10 була затримка з відправкою платежів по СЕП, ця ситуація вже вирішена, за вчора інформації про збій не надходило. Можу перевірити коли вчора були відправлені кошти, тільки напишіть в приватні повідомлення
Я вижу вы пропускаете неудобные для вас вопросы... или это у вас такая тактика? и в чём тогда заключается ваша помощь и поддержка?
Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо
Kalgan написав:Зная алку и уровень нынешней поддержки на форуме/чате я б не стал отправлять платежы вечером перед проведением технических работ, которые затрагивали процесинг банка
Это ежевечерние которые, даж Регламентные я бы сказал? Та дело ж не в них. Вчера авария реальная была. Одна смена ушла, и ключ от кладовки с севером с собой унесла, а вторая смена вааще без запасного ключа пришла. На сервере кнопа рисет залипла. Ото всю ночь бегали, искали уже бухого сменщика
нет, запланированые заранее регламентные работы.
27 вересня з 03:00 до 05:00 проводимо технічні роботи по оновленню IT-систем банку, тому в цей час недоступні або обмежені ряд послуг та сервісів банку:
інтернет-банк My Alfa-Bank; мобільний банк Alfa-Mobile; цифровий банк Sense SuperApp; смс-сервіс 3344; сервіс "Ок. Альфа!"; сервіс Бізнес-картка; поповнення карток через Alfa-Smart-Pay; поповнення рахунків/карток та погашення кредитів в банкоматі з функцією поповнення cash-in; погашення кредитів в терміналах самообслуговування (Easy Pay/City 24/Приват та інші).