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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9845984698479848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:25

  Flamingo написав:Ну так вечером 27 сентября это уже явно ПОСЛЕ этих работ c 3 до 5 утра 27 сентября а не ДО ;)

таки да :roll:
ну может тогда спартанцы вечером баги после обновы фиксили :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:28

  Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо

Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:51

  Alfa_Bank написав: Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає.

Не надо писать неправду! Подруга, которая работает в банке, поведала мне, что ваша программа Siebel после вчерашнего ночного обновления до сих пор практически неработоспособна и почти во всех сегментах висит. Поэтому вчера и вечерние и ночные сэпы не уходили. Лучше бы не выкручивались, а признали проблему и компенсировали неудобства всем пострадавшим, а не просили их обращаться за компенсацией через личку. Позорище!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:52

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо

Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?

Уточнюю інформацію по вашому переказу
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:11

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Добрый вечер Alfa_Bank!
А почему в банке вечерние сэпы не уходят? Отправил сегодняя в 19:33 - до сих пор в банке получателе ничего... обычно в течение часа всегда доходило...


Ми платежі відправляємо одразу, але на стороні отримувача зарахування може бути до 3х робочих днів


а можно ссылки на нормативные документы которые позволяют банку получателю мурыжить клиента до 3х рабочих дней? не всего три дня от отправки до получения а именно три дня для банка получеталя. причем при отправке на прямые счета а не котловые.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:49

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:Напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані ми перевіримо, коли були відправлені СЕПи і відпишемо вам. Вже після перевірки платежів можемо розглянути можливість бонусів. Затримка у відправленні була тільки сьогодні, а за вчора такої інформації немає. Напишіть нам в особисті повідомлення і ми все перевіримо

Мои данные были у предыдущих представителей банка... куда вы их уже дели? я писал в первоначальном посте, что платёж был вчера в 19:33 согласно данным из списка операций в МАБ... что ещё надо? или опять надо писать фио, инн? а потом ваш Сиебель опять всё потеряет?

Уточнюю інформацію по вашому переказу

Понял, спасибо! Можно поинтересоваться про то что вы уточнили?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:52

Карамболь Поки очікую на відповідь, потім відпишусь
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9845984698479848
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